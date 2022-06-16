Башкирия и «ДОМ.РФ» подписали соглашения на сумму более 21 млрд рублей

Институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» намерен профинансировать инфраструктурные проекты республики на более чем 21 млрд рублей. Соответствующее соглашение сегодня подписали в ходе Петербургского экономического форума Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Организация примет участие в создании нового Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн, стоимость которого оценивается в 10 млрд рублей. На повестке также вопрос строительства математического лицея-интерната. Займ на 8 млрд планируют направить на организацию объектов водоснабжения и водоотведения на территории уфимского «Забелья». 

Мы решили перейти на новый уровень сотрудничества. У «ДОМ.РФ»  гораздо более широкий инструментарий, чем тот, которым мы пользовались. Сегодня подписали соглашения на 21,5 млрд рублей. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для нас важно, чтобы строилось комплексное жилье с наличием социальной и инженерной инфраструктуры. Мы сегодня договорились, что это только начало пути, мы готовы и дальше инвестировать в развитие социальной и инженерной инфраструктуры для строительства жилья в республике. 

Виталий Мутко, представитель Единого института развития «Дом.РФ»

В Башкортостане также построят оптово-распределительный центр в рамках проекта «Агроэкспресс». Соответствующее соглашение в рамках форума заключили между собой правительство республики и некоммерческая организация «Евразийская Агрологистика». Стороны намерены развивать экспорт сельскохозяйственной продукции российских товаропроизводителей и государств-членов Евразийского экономического союза в Китай, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан, Иран и другие страны Юго-Восточной и Центральной Азии. Будут запущены регулярные ускоренные контейнерные поезда с использованием современных логистических технологий. Реализация инвестсоглашения позволит привлечь в экономику Башкортостана около 8 млрд рублей, а также создать 100 рабочих мест.

Хотелось бы, чтобы республика обеспечила либо возможности ОЭЗ, либо ТОСЭР, чтобы соинвесторам, партнерам проекта было более эффективно вкладывать средства. Потому что речь идет о строительстве именно агрохаба, в составе которого и сухие склады, и склады для замороженной продукции, и склады для фреш-продукции. Это достаточно дорогие издержки. Инвесторы должны понимать, что их инвестиции вернутся с прибылью. 

Алевтина Кириллова, генеральный директор АНО «Евразийская Агрологистика»
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