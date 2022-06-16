Башкирия и «ДОМ.РФ» подписали соглашения на сумму более 21 млрд рублей

Институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» намерен профинансировать инфраструктурные проекты республики на более чем 21 млрд рублей. Соответствующее соглашение сегодня подписали в ходе Петербургского экономического форума Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
Организация примет участие в создании нового Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн, стоимость которого оценивается в 10 млрд рублей. На повестке также вопрос строительства математического лицея-интерната. Займ на 8 млрд планируют направить на организацию объектов водоснабжения и водоотведения на территории уфимского «Забелья».
В Башкортостане также построят оптово-распределительный центр в рамках проекта «Агроэкспресс». Соответствующее соглашение в рамках форума заключили между собой правительство республики и некоммерческая организация «Евразийская Агрологистика». Стороны намерены развивать экспорт сельскохозяйственной продукции российских товаропроизводителей и государств-членов Евразийского экономического союза в Китай, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан, Иран и другие страны Юго-Восточной и Центральной Азии. Будут запущены регулярные ускоренные контейнерные поезда с использованием современных логистических технологий. Реализация инвестсоглашения позволит привлечь в экономику Башкортостана около 8 млрд рублей, а также создать 100 рабочих мест.