Башкирия и «ДОМ.РФ» подписали соглашения на сумму более 21 млрд рублей

Хотелось бы, чтобы республика обеспечила либо возможности ОЭЗ, либо ТОСЭР, чтобы соинвесторам, партнерам проекта было более эффективно вкладывать средства. Потому что речь идет о строительстве именно агрохаба, в составе которого и сухие склады, и склады для замороженной продукции, и склады для фреш-продукции. Это достаточно дорогие издержки. Инвесторы должны понимать, что их инвестиции вернутся с прибылью.

Алевтина Кириллова, генеральный директор АНО «Евразийская Агрологистика»