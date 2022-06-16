В Башкирии продолжается благотворительная акция «Лето исполнения желаний»

Собрано 86 заявок от постояльцев санаториев «Связист» и «Зеленая Роща» в Уфе и стерлитамакского профилактория «Березка». У 35 детей мечты уже сбылись.

Дети просят игрушки, одежду и планшеты для учебы. Пока мечта только одной девочки вызывает сложности. Она хочет встретиться с подругой, которая находится на территории другой страны. Но даже это желание, обещают, будет выполнено. Цель проекта – поддержать детей в их сложной жизненной ситуации. Принять участие и стать благотворителем может любой желающий.