В Башкирии из-за отказа в жилье сиротам возбудили уголовное дело

В Стерлитамаке после сюжета БСТ возбудили уголовное дело по факту непредставления жилья детям-сиротам. Следком расследует его по статье «Халатность». Ранее мы рассказывали о двух девушках, которые хотят добиться положенного им по закону жилья.
У одной из них примерно 5,5 кв. м в комнате в общежитии, у другой – четыре "квадрата" в квартире. Обе девушки подали в суд.
По данным Следственного комитета, администрация Стерлитамака отказала во включении в очередь на безвозмездное получение жилья сиротам неправомерно. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства, допрашивают сотрудников мэрии и исследуют жилищно-бытовые условия проживания сирот.