В Башкирии скончалась девочка, которая впала в кому после ДТП на мопеде

В больнице Башкирии скончалась 15-летняя девочка, которая попала в тяжелую аварию. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Напомним, 18 мая около шести часов вечера 32-летний уроженец Чувашской Республики на «УАЗе» допустил столкновение с попутным мопедом, которым управляла 15-летняя школьница. Девочка получила травмы и впала в кому. Сегодня, 16 июня, стало известно, что девочка скончалась.

У пациентки были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Вероятнее всего, дело переквалифицируют перед предъявлением обвинения, если будет доказана причинно-следственная связь гибели ребенка именно в результате ДТП.