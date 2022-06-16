«Медиайыйын-2022»: Журналисты Башкортостана готовы решать проблемы

Вызовы, которые поставило время не только перед нашей страной, но и перед всем мировым сообществом, не могут обойти стороной и журналистику как зеркало жизни общества. Следовательно, необходимость создания площадки для обсуждения тенденций развития современной журналистики становится актуальной проблемой. В Башкортостане такой площадкой с недавнего времени избран медиафорум средств массовой информации республики. И если первый медиайыйын состоялся в прошлом году в Гафурийском районе, то в этом году представители СМИ региона собрались в Уфе в Конгресс-холле «Торатау». Часы с современными реалиями журналисты сверяли в девяти секциях форума с участием федеральных и региональных спикеров.

В работе второго медиайыйына приняли участие более 600 журналистов, в том числе представители негосударственных средств массовой информации. Инициированный Всемирным курултаем башкир первый медиайыйын весной прошлого года был рассчитан прежде всего на обсуждение проблем национальных СМИ региона. И как отметила на открытии нынешнего форума, председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной Думы Эльвира Аиткулова, на этот раз формат мероприятия стал шире не только с точки зрения количества участников, а прежде всего по масштабу поднимаемых проблем.

Не будет преувеличением утверждать, что обозначенное основным модератором форума выражение «Родину беречь» стало главным лейтмотивом в течение всего мероприятия. Обращаясь к участникам форума, глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров дал высокую оценку работе журналистов республики в условиях пандемии, когда поддержка средствами массовой информации основных решений по противостоянию коронавирусу была важна для успешной борьбы с коварным заболеванием.

В настоящее время, кроме республиканских газет и журналов, в Башкортостане издается более 50 районных и объединенных газет, республика имеет свое собственное спутниковое телевидение, работают десятки городских радио и телеканалов. Официальные итоги между двумя форумами свидетельствуют прежде всего о том, что диалог с властью у СМИ региона состоялся и принятые по итогам форума правительственные решения успешно претворяются в жизнь.

Второй медиафорум журналисты республики встретили в условиях жесткой информационной войны против нашей страны. И уже не только борьба с пандемией, а защита чести и достоинства российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, гуманитарная помощь нашим историческим соотечественникам в Донбассе, разъяснение государственной политики в условиях санкций стали основными моментами повестки дня всего медиапространства России. С первых дней спецоперации данные проблемы стали актуальными и для журналистов Башкортостана. Ведь наши коллеги уже успели побывать на передовой в составе гуманитарного конвоя в республики Донбасса. На открытии форума Радий Фаритович лично поблагодарил этих ребят и подчеркнул важность гражданской позиции каждого в новых реалиях.

В условиях современных вызовов актуальным становится и такое понятие, как сочувствие участникам спецоперации. Как отметила первый заместитель генерального директора газеты «Аргументы и факты» Марина Мишункина, опыт Башкортостана в данном контексте может служить примером для других регионов страны.

Ключевой темой обсуждения на медиафоруме стала борьба за достоверность информации. По мнению одного из основных спикеров форума, генерального директора телеканала «RT», в эпоху цифровой эволюции, когда благодаря гаджетам каждый может общаться с каждым, выиграть можно только за счет доверия телезрителей, радиослушателей и читателей.

На пленарном заседании форума и во время работы секции «Современная журналистика» Алексей Николов рассказал об особенностях работы военных корреспондентов и продемонстрировал видеосюжеты руководимого им телеканала. Истории о том, как журналисты и телеоператоры, рискуя собственными жизнями, добывают правду, не оставили равнодушными никого. Как отметил модератор панели Руслан Шарафутдинов, основное предназначение высокого форума и заключается в уникальной возможности перенять бесценный опыт коллег.

Много внимания на форуме уделяли и вопросу о фейках, обилие которых зачастую затрудняет поиски истины. И как бы там ни было, липа-ньюсы - так их с недавнего времени называют сотрудники телеканала «RT» - порождаются самой жизнью. И среди источников информации, вызывающих доверие контента, все более актуальными в современных условиях становятся локальные новости, производителями которых и являются региональные СМИ.

Особой строкой на форуме были рассмотрены проблемы медиапатриотизма. Современный термин и название одного из секций медиайыйына вобрали в себя обсуждение важнейшего вопроса, как воспитание чувства любви к Родине, гордости за Отчизну. С началом спецоперации на Украине Башкортостан одним из первых среди регионов России протянул руку помощи народам Донбасса. Сейчас эта тема занимает передовые колонки печатных изданий республики и одним из первых звучит в радио- и телеэфире. Более того, очень часто журналисты с позиций наблюдателей событий становятся их активными участниками. Как это было, например, в трогательной истории с журналистами газеты «Республика Башкортостан».

В качесте основного спикера в работе секции выступила пресс-секретарь главы Донецкой Народной Республики Алена Алексеева, которая поделилась своим видением роли журналиста в воспитании патриотизма.

За круглым столом очень много говорили о детях, о том, как важно воспитывать патриотические чувства с младшего возраста, со школьной скамьи. По итогам работы секции было принято решение о подготовке специального выпуска журнала «Акбузат», посвященного дружбе Башкортостана с Донбассом. Пресс-секретарь главы ДНР заявила также о том, что в регионе будет возобновлен выпуск журнала для детей. Идеи истинного медиапатриотизма остаются неизменными во все времена, считают участники круглого стола, и, возможно, где-то новое - это хорошо забытое старое.

Идеи консолидации в защите традиционных ценностей прозвучали и на заседании секции с участием представителей национальных СМИ Башкортостана. Участники заседания сошлись во мнении о необходимости качественной информационной поддержки со стороны массмедиа, на каком бы языке они ни издавались.

Вопрос о роли национальных изданий в сохранении национальной культуры, языка и традиций народов Башкортостана поднимался и во время первого медиайыйына в апреле прошлого года. В этом году обсуждение темы получило дальнейшее развитие на фоне последних событий в стране и мире, в условиях санкций, которым подвержены все области жизни россиян.

В последнее время муниципальные издания все больше заявляют о себе и в социальных сетях, где в центре внимания остаются простые человеческие истории. Так, главный редактор зианчуринской районной газеты Виктория Куянова поведала на форуме историю о том, как благодаря странице газеты во "ВКонтакте", нашлись родственники, и не предполагающие о существовании друг друга. Кадры о приезде родственников из Казахстана и воссоединении семьи на башкирской земле – по сути о превращении муниципальной истории в международную – также стали достоянием страницы районной газеты в соцсети.

Интересный и содержательный разговор на форуме состоялся по всем направлениям журналистики, в том числе эфирным и цифровым медиа, отдельная секция была посвящена работе Центра управления республикой. О преимуществах региональных телеканалов по сравнению с федеральными компаниями журналисты рассуждали на панели «Эфирные медиа». С секретами профессионального мастерства поделилась начальник службы новых медиа телеканала «Россия 1» Марина Сезина.

Ярким украшением форума стала и презентация детского телеканала «Тамыр». На медиадереве, которое представили юные ведущие «Тамыра», были развешаны непростые вопросы даже для знаменитых медийных лиц, и взрослым приходилось очень постараться, чтобы ответить на них.

Рядом с детской площадкой была развернута и выездная студия Башкирского спутникового телевидения, где журналисты телеканала записывали интервью и готовили программы с участием федеральных спикеров. Большую роль в создании качественной эфирной продукции играет материально-техническое оснащение телеканала. Благодаря успешному использованию цифровых технологий сегодня журналисты телеканала БСТ имеют возможность оперативно передавать информацию с места событий. И вот знак признания заслуг – Указом главы Башкортостана главный инженер студии Филюс Кунафин удостоен почетного звания «Заслуженный работник айти-технологий РБ».

Модератором площадки «Продвижение территорий» на форуме выступила журналист телеканала БСТ Гузель Хамитова, автор многочисленных программ об истории сел и деревень Башкортостана, о памятниках природы и победитель конкурса грантов главы Башкортостана с проектом по сохранению и возрождению Аскинской пещеры. Вместе с исполнительным директором национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» Надеждой Явдолюк им было о чем рассказать коллегам. В частности, о создании бренда малой родины.

Первый в истории СМИ Башкортостана медиафорум, объединивший всех журналистов Башкортостана, стал площадкой обмена опытом и определения новых задач современной медийной отрасли. Федеральным и региональным спикерам была предоставлена возможность поучиться друг у друга, а уровень организации мероприятия, как и уровень развития современных башкирских масс-медиа, получили высокую оценку почетных гостей.

Профессиональные успехи представителей печатных и электронных СМИ Башкортостана были отмечены также государственными и ведомствеными наградами. Подводя итоги форума, руководитель Агентства по печати и электронных СМИ РБ Максим Ульчев выразил надежцу, что результаты форума не заставят себя долго ждать.

С большим воодушевлением на форуме было принято сообщение Максима Владимировича о появлении в ведомстве телефона горячей линии, по которому в определенный день недели на вопросы журналистов будут отвечать специалисты агентства. Также по итогам форума будет подготовлен пакет поручений. Однако главный итог форума понятен уже сейчас. Медиайыйын в очередной раз стал консолидирующей силой представителей СМИ и достойным ответом на вызовы времени.

Медиафорум журналистов Башкортостана становится доброй традицией. И неслучайно в кулуарах форума прозвучали предложения о необходимости проведения медиайыйына в разных форматах и в разные времена года. Ведь журналистам всегда есть, что обсудить. И служение правде и борьба за достоверную информацию являются в конечном счете основным предназначением журналистики в различные периоды истории и в настоящее время.