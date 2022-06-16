Башкортостан подписал многомиллиардные соглашения во второй день ПМЭФ-2022

Соглашения на десятки миллиардов рублей. В Санкт-Петербурге завершился второй день Международного экономического форума. Делегацию Башкортостана сегодня возглавил Радий Хабиров. Было заключено с десяток договорённостей, в их числе много инфраструктурных проектов. Впервые на площадке форума презентовали студенческий кампус, который станет не просто образовательной площадкой, но и новой туристической изюминкой столицы.

Место для жизни, учебы и инноваций. Новый межвузовский кампус станет настоящим ядром науки, которое разместится рядом с основными вузами республики. Уникальный архитектурный образ будет состоять из семи жилых зданий, окольцованных между собой аудиторно-лабораторным блоком. Умное деление на зоны позволит студентам совершать открытия на разных площадках в рамках одного большого комплекса. Единовременно здесь смогут проживать до пяти тысяч магистров.

Предполагаются разные форматы проживания: евродвушки, квартиры семейного типа, студии, апартаменты. Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по науке

Найти поддержку для крупнейших инфраструктурных проектов – одна из задач участия на экономическом форуме. Сегодня, например, были заключены соглашения с «ДОМ.РФ». Институт развития намерен профинансировать в республике строительства нового республиканского клинического госпиталя ветеранов войн и математического лицея-интерната на 360 ученических и 250 спальных мест. «ДОМ.РФ» также планирует предоставить займ на организацию объектов водоснабжения и водоотведения на территории уфимского микрорайона Забелье. Общая сумма соглашения – 21,5 млрд рублей.

Для нас важно, чтобы строилось комплексное жилье с наличием социальной и инженерной инфраструктуры. Мы сегодня договорились, что это только начало пути, мы готовы и дальше инвестировать в развитие социальной и инженерной инфраструктуры для строительства жилья в республике. Виталий Мутко, представитель Единого института развития ДОМ.РФ

Мы решили перейти на новый уровень сотрудничества. У «ДОМ.РФ» гораздо более широкий инструментарий, чем тот, которым мы пользовались. Сегодня подписали соглашения на 21,5 млрд рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особое внимание уделили развитию дорожной сети республики. То, что происходит в этой сфере, Радий Хабиров назвал не иначе как «строительным ренессансом». Так, с главой «Автодора» Вячеславом Петушенко обсудили ход работ по организации скоростной трассы М-12 Москва-Екатеринбург. По территории Башкортостана пройдёт участок в 140 км, движение по которому запустят через два года. Республика также претендует на участие в проекте по созданию так называемой Юго-Западной хорды, которая пройдет от Екатеринбурга до Черноморского побережья.

Мы ухватились за эту историю, которая называется Юго-Западная хорда. В Башкирии мы называем ее Уфа-Краснодар. Это трасса, которая имеет и стратегическое, и экономическое значение. Конечно, для наших семей важно создавать хорошие условия, дороги, чтобы передвигаться по стране. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На встрече с Главой банка ВТБ Радий Хабиров обсудил реализацию концессионного проекта по строительству Восточного выезда. На данный момент объект готов на 47%. Работы идут с опережением графика и требуют дополнительного финансирования: переноса на 2022 год средств, заложенных на 2023-й. Перерасчет необходим и с учетом подорожания стройматериалов.

Произошло подорожание этого проекта, он сам по себе большой. Поэтому нам нужно провести переговоры с правительством, отрегулировать эту часть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Соглашения о сотрудничестве также были подписаны с корпорацией «Туризм.РФ» о создании комфортных условий для отдыха в республике.

Огромное количество мест притяжения туристического – и бальнеология, и исторические мест, которые заслуживают, чтобы их увидела страна и весь мир. Поэтому подписанное соглашение – очень важный шаг, чтобы та работа, которую поручил президент, велась на должном уровне. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России

Кроме того, в Башкортостане будут развивать птицеводческое направление, а также планируют построить оптово-распределительный центр в рамках проекта «Агроэкспресс».