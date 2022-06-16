Башкортостан подписал многомиллиардные соглашения во второй день ПМЭФ-2022

Соглашения на десятки миллиардов рублей. В Санкт-Петербурге завершился второй день Международного экономического форума. Делегацию Башкортостана сегодня возглавил Радий Хабиров. Было заключено с десяток договорённостей, в их числе много инфраструктурных проектов. Впервые на площадке форума презентовали студенческий кампус, который станет не просто образовательной площадкой, но и новой туристической изюминкой столицы.
Место для жизни, учебы и инноваций. Новый межвузовский кампус станет настоящим ядром науки, которое разместится рядом с основными вузами республики. Уникальный архитектурный образ будет состоять из семи жилых зданий, окольцованных между собой аудиторно-лабораторным блоком. Умное деление на зоны позволит студентам совершать открытия на разных площадках в рамках одного большого комплекса. Единовременно здесь смогут проживать до пяти тысяч магистров.
Найти поддержку для крупнейших инфраструктурных проектов – одна из задач участия на экономическом форуме. Сегодня, например, были заключены соглашения с «ДОМ.РФ». Институт развития намерен профинансировать в республике строительства нового республиканского клинического госпиталя ветеранов войн и математического лицея-интерната на 360 ученических и 250 спальных мест. «ДОМ.РФ» также планирует предоставить займ на организацию объектов водоснабжения и водоотведения на территории уфимского микрорайона Забелье. Общая сумма соглашения – 21,5 млрд рублей.
Особое внимание уделили развитию дорожной сети республики. То, что происходит в этой сфере, Радий Хабиров назвал не иначе как «строительным ренессансом». Так, с главой «Автодора» Вячеславом Петушенко обсудили ход работ по организации скоростной трассы М-12 Москва-Екатеринбург. По территории Башкортостана пройдёт участок в 140 км, движение по которому запустят через два года. Республика также претендует на участие в проекте по созданию так называемой Юго-Западной хорды, которая пройдет от Екатеринбурга до Черноморского побережья.
На встрече с Главой банка ВТБ Радий Хабиров обсудил реализацию концессионного проекта по строительству Восточного выезда. На данный момент объект готов на 47%. Работы идут с опережением графика и требуют дополнительного финансирования: переноса на 2022 год средств, заложенных на 2023-й. Перерасчет необходим и с учетом подорожания стройматериалов.
Соглашения о сотрудничестве также были подписаны с корпорацией «Туризм.РФ» о создании комфортных условий для отдыха в республике.
Кроме того, в Башкортостане будут развивать птицеводческое направление, а также планируют построить оптово-распределительный центр в рамках проекта «Агроэкспресс».
Впрочем, одну из главных интриг форума организаторы оставили на предпоследний день. Завтра будут не только подписаны новые соглашения, но и объявят результаты инвестиционного рейтинга регионов, в котором, к слову, в прошлом году Башкортостан занял достойную пятую строчку. И, конечно же, все с нетерпеньем ждут выступления Президента страны Владимира Путина, который значительную часть своего выступления посвятит задачам, которые стоят перед страной не только сегодня, но и будут стоять завтра.