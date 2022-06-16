В Иглинском районе на землях сельхозназначения ведется добыча инертных материалов

Карьер вместо поля. В Иглинском районе на землях сельхозназначения ведётся добыча инертных материалов. О нарушении природоохранного законодательства сообщили местные жители. На обращение отреагировал руководитель Межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостана Азат Бадранов.

Ни названные гости, ни даже съемочная группа БСТ не смутили сотрудников этого бетонного завода. Время – деньги, и чем больше продукции выпустит предприятие, тем больше получит прибыли. Производство налажено рядом с деревней Карамалы Иглинского района, у трассы М5. Но если членов Межведомственной комиссии по недропользованию рабочие и не заметили, то вот нарушения на объекте скрытыми от глаз проверяющих не остались.

Здесь мы выявили ряд нарушений. Во-первых, это наиболее часто встречающееся нарушение, когда недропользователи не доводят работу до конца, то есть получают лицензию, в собственность оформляют землю, но при этом целевой назначение земли не меняют. ВЫ видите карьер, такую производственную площадку в промышленных масштабах. При этом эта земля сельхозназначения. Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Кроме этого, прямо на месте рабочие организовали стихийную свалку. Мусор разбросан по периметру промышленной площадки.

В смеси древесной массы мы видим отходы, которые недолжны быть на территории открытого захоронения. мы тут видим покрышки, мы тут видим отходы битумной массы. Поэтому здесь будем добиваться проверки и привлечения установленных лиц к ответственности. Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Зауфимье активно развивается, строятся дороги, социальные объекты, как грибы растут коттеджи в пригородных посёлках. Поэтому щебень, песок и бетон пользуется спросом. И всё это, по сути, лежит под ногами. Вот и пользуются на свой страх и риск. Ещё одну такую площадку с федеральной трассы не видно. Год назад на этом поле было разнотравье. Сейчас – другая картина.

Вот ещё один явный пример превышения полномочий. Администрация Акбердинского сельсовета взяла этот участок под свои нужды, но разработала карьер без соблюдения природоохранного законодательства. Кроме того, размеры карьера превышают потребности сельсовета, к тому же установлены факты продажи ПГС третьим лицам.

Когда это стало известно, Минэкологии отозвало справку у местных чиновников. Но вместо того, чтобы рекультивировать площадку и вернуть плодородный слой почвы, работы на объекте продолжились. Вот свежие следы погрузки песчано-гравийной смеси. Теперь маркшейдерам предстоит выяснить, какой урон нанесён экологии.

Вызывает вопросы рекультивации данного объекта. Ну и объемы добывания инертного материала, чтобы отсыпать территорию сельского совета. После проведения расчета, после проведения работы, мы уже будем этот ущерб предъявлять администрации сельского совета. Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан