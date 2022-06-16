В Иглинском районе на землях сельхозназначения ведется добыча инертных материалов

Карьер вместо поля. В Иглинском районе на землях сельхозназначения ведётся добыча инертных материалов. О нарушении природоохранного законодательства сообщили местные жители. На обращение отреагировал руководитель Межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостана Азат Бадранов.
Ни названные гости, ни даже съемочная группа БСТ не смутили сотрудников этого бетонного завода. Время – деньги, и чем больше продукции выпустит предприятие, тем больше получит прибыли. Производство налажено рядом с деревней Карамалы Иглинского района, у трассы М5. Но если членов Межведомственной комиссии по недропользованию рабочие и не заметили, то вот нарушения на объекте скрытыми от глаз проверяющих не остались.
Кроме этого, прямо на месте рабочие организовали стихийную свалку. Мусор разбросан по периметру промышленной площадки.
Зауфимье активно развивается, строятся дороги, социальные объекты, как грибы растут коттеджи в пригородных посёлках. Поэтому щебень, песок и бетон пользуется спросом. И всё это, по сути, лежит под ногами. Вот и пользуются на свой страх и риск. Ещё одну такую площадку с федеральной трассы не видно. Год назад на этом поле было разнотравье. Сейчас – другая картина.
Вот ещё один явный пример превышения полномочий. Администрация Акбердинского сельсовета взяла этот участок под свои нужды, но разработала карьер без соблюдения природоохранного законодательства. Кроме того, размеры карьера превышают потребности сельсовета, к тому же установлены факты продажи ПГС третьим лицам.
Когда это стало известно, Минэкологии отозвало справку у местных чиновников. Но вместо того, чтобы рекультивировать площадку и вернуть плодородный слой почвы, работы на объекте продолжились. Вот свежие следы погрузки песчано-гравийной смеси. Теперь маркшейдерам предстоит выяснить, какой урон нанесён экологии.
Башкортостан – богатая республика в плане полезных ископаемых, золота и инертных материалов. Поэтому их добыча с минимальными затратами, но варварскими способами всегда привлекала любителей быстрой наживы. Однако с июня прошлого года, после создания по инициативе Радия Хабирова региональной межведомственной комиссии по недрам, количество незаконных карьеров и разработок сокращается. Многие приводят разрешительные документы порядок, рекультивируют территории. Уже в ближайшее время тщательная проверка ожидает и объекты в Иглинском районе.