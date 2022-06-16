В 21-й больнице Уфы появился современный эндоскоп

В городской клинической больнице №21 появился современный эндоскоп. Медучреждение считается одним из крупнейших в республике, именно здесь проводится большинство операций методом лапароскопии. Поэтому специалисты ждали новое оборудование.
Перед работой на эндоскопе мирового уровня врачи прошли специальные курсы. Прибор должен не только улучшить качество операций, но и сократить время восстановления пациентов.
В 21-й городской больнице методом лапароскопия ежегодно проводится более тысячи операций. Новый эндоскоп поможет в лечении сложных диагнозов в колопроктологии, гинекологии, урологии. При этом работа хирургов заметно облегчится.