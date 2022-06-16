В 21-й больнице Уфы появился современный эндоскоп

21-я больница является одним из лидеров наших медицинских организаций, которые проводят лапароскопические операции. Мы понимаем, что без современного оборудования на сегодня качество оказания медицинской помощи невозможно усилить. С сегодняшнего дня мы начинаем запускать, наши врачи уже обучены на оборудовании.

Ринат Нагаев, главный врач Городской клинической больницы №21 г. Уфы