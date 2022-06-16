Новую амбулаторию в Илишевском районе планируют открыть к сентябрю

Строительные работы в новой амбулатории в селе Дюмеево Илишевского района завершены уже практически на 70%. Медучреждение возводят по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Здание уже практически готово.

Рабочие уже ведут внутреннюю отделку зданий, а республика уже закупила новейшее оборудование для работы врачей: дефибриллятор, электрокардиограф, стерилизаторы, аппараты для измерения давления и особо актуальные в пандемию пульсоксиметры. Когда амбулатория будет готова принять первых пациентов?

В доме постройки начала прошлого века амбулатория ютится уже больше 50 лет. Здание устарело и морально, и физически. Работать здесь скоро станет опасно. По потолку и стенам расползаются глубокие трещины, протекает крыша, по полам гуляют постоянные сквозняки.

Сейчас Дюмеевская врачебная амбулатория обслуживает население семи ближайших деревень, где проживает свыше тысячи 200 человек. В новом медучреждении у каждого специалиста появится свое рабочее место. Да и самих врачей станет больше.

Медицинское учреждение возводят по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Мощность новой амбулатории – 30 посещений за смену. На строительство было выделено более 26 млн из федерального бюджета.

Руководство местной ЦРБ ходом работ довольно, с подрядчиком на этом объекте проблем нет. Важный нюанс – отделка стен специальная, чтобы было легко проводить санобработку.