В Башкирии показали работу компании по производству бомбочек для ванн

Косметика из Башкортостана. Более миллиона бомбочек для ванн. В Уфе и Благовещенском районе делают "взрывную" продукцию для ванн, сухие шампуни, гели для душа. Сейчас в компании работают над запуском производства бытовой химии.
Эти зелёные пончики пойдут не на обеденный стол, его используют скорее после какого-нибудь ужина. Оператор цеха под прессом готовит бомбочки для ванны. Производство фабрики началось как раз с этого продукта. Семейный бизнес организовали муж с женой. Взрывной старт случился около семи лет назад.
За красоту кожи и волос берутся операторы цеха. Вот, например, ручная работа, причём почти во всех смыслах. Гульнара Хилажева упаковывает крем для рук.
Недавно на производстве Fabrik cosmetology стали выпускать твёрдые шампуни. Экологически чистые, как утверждают специалисты. В ближайшее время планируют запустить изготовление чистящих и моющих средств для дома. В лаборатории регулярно ведётся совершенствование составов. Химики работают над тем, чтобы в продукции было меньше химии.