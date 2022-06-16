В Башкирии показали работу компании по производству бомбочек для ванн

Косметика из Башкортостана. Более миллиона бомбочек для ванн. В Уфе и Благовещенском районе делают "взрывную" продукцию для ванн, сухие шампуни, гели для душа. Сейчас в компании работают над запуском производства бытовой химии.

Эти зелёные пончики пойдут не на обеденный стол, его используют скорее после какого-нибудь ужина. Оператор цеха под прессом готовит бомбочки для ванны. Производство фабрики началось как раз с этого продукта. Семейный бизнес организовали муж с женой. Взрывной старт случился около семи лет назад.

Сначала было небольшое помещение, начали пробовать, варили мыло, но пошли бомбочки. Считаем их товаром-локомотивом. Юлия Волошановская, директор компании

Мы ежемесячно производим более миллиона разных видом, форм и поставляем их в региональные и федеральные сети, а также делаем контрактное производство для многих компаний. Владислав Пантюхин, основатель компании

За красоту кожи и волос берутся операторы цеха. Вот, например, ручная работа, причём почти во всех смыслах. Гульнара Хилажева упаковывает крем для рук.

Чтобы девушки были красивыми, нежными и ухоженными. Гульнара Хилажева, оператор цеха