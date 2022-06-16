В центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в Башкирии проходят сборы школьников

В центр военно-патриотического воспитания «Авангард» проходят сборы школьники со всей республики. Они находятся на базе парка «Патриот» в Чишминской районе. Здесь совмещены и военная, и спортивная подготовка. К примеру, старшеклассники проходят гонку с препятствиями.

Обязательная разминка с инструкторами, чтобы разогреть мышцы, деление на команды, а дальше начинается борьба с препятствиями.

На трассе «Гонки героев» подготовлены несколько дистанций: для профессионалов на 10 километров, забег на 5 километров, есть даже трасса для детей. Участники сборов преодолели 2,5 километра с 20 препятствиями.

У нас есть, кому очень тяжело, но мы одна команда, вместе пройдем эту гонку. Иван Федосеев, учащийся школы № 78 г. Уфы

Горка с канатами, рукоход, подъем груза. За простыми названиями скрываются труднопроходимые препятствия. Не все из них удавалось пройти с первого раза.

На дистанции ребятам помогали инструкторы. За каждой группой был закреплен свой наставник.

Здесь дети, которые только знакомятся с гонками с препятствиями. Кто-то бодренький, а кого-то нужно больше поддерживать. Кристина Бродько, инструктор на дистанции

В центр военно-патриотического воспитания «Авангард» каждую смену по 200 старшеклассников смогут проходить первоначальную военную подготовку к службе в армии. Уже провели смену школьники села Булгаково (Уфимский район). Сейчас здесь находятся учащиеся школ Калининского района Уфы.

Учебно-методические центры военно-патриотического воспитания открыты уже в десятках регионах страны. В них реализуют программу пятидневных учебных сборов.