В Башкирии два мальчика пострадали после падения с высоты

В Башкирии продолжают фиксировать несчастные случаи с участием маленьких детей. Несколько малышей выпали из окон.

Как сообщает ИА «Башинформ», один из инцидентов произошёл 16 июня в Туймазах. Именно там 5-летний ребёнок, проживающий в квартире на пятом этаже с семьей по улице Мичурина, оперся на москитную сетку и упал из окна.

У пострадавшего мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рану подбородка, ушиб грудной клетки, открытый перелом правого плеча и левого бедра, закрытый перелом левого плеча, закрытую травму живота.