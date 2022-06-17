Радий Хабиров: «Мы завершим строительство Восточного выезда в срок»

В России проходит Петербургский международный экономический форум. На мероприятии делегация из Башкирии принимает активное участие.
Так, 16 июня, правительство республики во главе с Радием Хабировым и Группа ВТБ заключили меморандум о сотрудничестве.
В планах – совместная реализация проектов социальной и дорожной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнёрства. Первым серьёзным опытом такой работы стало строительство Восточного выезда из Уфы.
Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин высоко оценил опыт работы с Башкортостаном для дальнейшего развития государственно-частного партнёрства.