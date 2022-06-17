Радий Хабиров: «Мы завершим строительство Восточного выезда в срок»

Это самый масштабный инфраструктурный проект в Приволжском федеральном округе и один из крупнейших в России. Он очень сложный, и мы им по-настоящему гордимся. Масштабы стройки впечатляют. Благодаря Восточному выезду мы уведём транспортные потоки с основных магистралей столицы, снизим нагрузку на наши дороги и дадим мощный толчок развитию территории, которую мы называем Зауфимьем. Мы обсудили, как идёт строительство Восточного выезда. Мы сделали больше объёмов, чем было запланировано на этот год. И договариваемся совместно обратиться в Правительство, чтобы деньги, выделяемые на строительство, перенесли «влево», хотя обычно «вправо» переносятся. Уверен, что вместе с группой ВТБ мы завершим этот проект в срок.

Радий Хабиров, Глава Башкирии