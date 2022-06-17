Радий Хабиров: «Мы завершим строительство Восточного выезда в срок»

В России проходит Петербургский международный экономический форум. На мероприятии делегация из Башкирии принимает активное участие.

Фото №1 - Радий Хабиров: «Мы завершим строительство Восточного выезда в срок»

Так, 16 июня, правительство республики во главе с Радием Хабировым и Группа ВТБ заключили меморандум о сотрудничестве.

В планах – совместная реализация проектов социальной и дорожной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнёрства. Первым серьёзным опытом такой работы стало строительство Восточного выезда из Уфы.

Это самый масштабный инфраструктурный проект в Приволжском федеральном округе и один из крупнейших в России. Он очень сложный, и мы им по-настоящему гордимся. Масштабы стройки впечатляют. Благодаря Восточному выезду мы уведём транспортные потоки с основных магистралей столицы, снизим нагрузку на наши дороги и дадим мощный толчок развитию территории, которую мы называем Зауфимьем. Мы обсудили, как идёт строительство Восточного выезда. Мы сделали больше объёмов, чем было запланировано на этот год. И договариваемся совместно обратиться в Правительство, чтобы деньги, выделяемые на строительство, перенесли «влево», хотя обычно «вправо» переносятся. Уверен, что вместе с группой ВТБ мы завершим этот проект в срок.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин высоко оценил опыт работы с Башкортостаном для дальнейшего развития государственно-частного партнёрства.

Группа ВТБ активно взаимодействует с регионами в реализации инфраструктурных проектов. Один из них – Восточный выезд из Уфы. Полученный опыт поможет более динамично строить объекты, которые дают стимул для других бизнесов, делают жизнь людей удобнее и экологичнее. ВТБ как один из крупнейших инвесторов в инфраструктуру будет и далее поддерживать инициативы, направленные на комплексное развитие территорий. 

Андрей Костин
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