В Башкирии мужчина получил ожоги при тушении авто

Накануне, 16 июня, в Салавате произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксировали на улице Чапаева.

Огнём охватило имущество в гараже. Оказалось, произошло горение автомобиля марки «ВАЗ». На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. Хозяин гаража и горящего авто – 69-летний мужчина – самостоятельно пытался потушить пожар, но получил ожоги.

Пострадавшего госпитализировали, но после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. По предварительной информации, причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.