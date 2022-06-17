В Уфе начнёт работу аккредитованная испытательная лаборатория Росстандарта для продукции легпрома

Ее запуск планируется в декабре, к 120-летию Центра Стандартизации и метрологии Башкортостана. К этой договоренности пришли во время встречи Глава республики Радий Хабиров, руководитель Росстандарта Антон Шалаев и директор Ассоциации кластеров, особых экономических зон России Андрей Шпиленко.

 Создание центров по сертификации при технопарках стороны обсудили на Петербургском международном экономическом форуме. Также было подписано соглашение между белорусским предприятием «Амкодор» и правительством. Так, машиностроительное объединение намерено инвестировать в Башкортостан около 2,5 млрд рублей. Речь, в частности, идёт о создании на территории индустриального парка «Уфимский» нового производства оборудования для обработки зерна и сервисного центра. В результате реализации капиталоёмкого проекта появится более 200 рабочих мест. Первую продукцию планируют выпустить в 2023 году.

Было принято решение о строительстве сразу двух производственных предприятий. Одно из них – сервисное, которое будет обслуживать и делать ремонт авто. Второе – завод по производству техники, который мы планируем в течение года построить. 

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Наверное, это одна из лучших территорий, где существует реально управление экономикой, где люди заинтересованы в достижении результатов. Очень быстро и оперативно принимаются решение. Наверное, любой инвестор стремится туда, где созданы все условия. 

Александр Шакутин, председатель совета директоров АО «Амкодор»
Отбор граждан на заключение договора о целевом обучении по направлению «Журналистика»
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