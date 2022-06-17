В Уфе начнёт работу аккредитованная испытательная лаборатория Росстандарта для продукции легпрома

Создание центров по сертификации при технопарках стороны обсудили на Петербургском международном экономическом форуме. Также было подписано соглашение между белорусским предприятием «Амкодор» и правительством. Так, машиностроительное объединение намерено инвестировать в Башкортостан около 2,5 млрд рублей. Речь, в частности, идёт о создании на территории индустриального парка «Уфимский» нового производства оборудования для обработки зерна и сервисного центра. В результате реализации капиталоёмкого проекта появится более 200 рабочих мест. Первую продукцию планируют выпустить в 2023 году.