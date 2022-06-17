Тренер по легкой атлетике из Учалов получил 600 тысяч рублей

Основатель легкой атлетики в Учалах получил сертификат на 600 тысяч рублей. Тагир Махмутов стал участником программы «Сельский тренер», благодаря которой специалисты из городов или районов республики могут рассчитывать на выплату с перспективой дальнейшей работы не менее пяти лет.
Созданное два года назад структурное подразделение по легкой атлетике рассчитано и на спорт высших достижений, и на массовый. К примеру, сейчас в основной группе восемь человек, младших – больше 20. Основа готовится к российским соревнованиям, другие – к районным и республиканским. У Тагира Махмутова каждый спортсмен знает свое дело, четко поставленная задача позволяет расписать план подготовки.
Тагир Махмутов переехал в Учалы в 2014. По сути, стал основателем легкой атлетики в городе.
В 2020 добился открытия отделения. За десять лет работы воспитал мастера спорта, двух кандидатов и порядка десяти разрядников.
Благодаря этим результатам и кропотливому ежедневному труду принял участие в программе «Сельский тренер». И победил. Полученный сертификат можно использовать на покупку недвижимости, автомобиля или обучение в рамках профессиональной деятельности. Тагир Махмутов пока не решил, на что его потратит. Все же работа на первом месте.
Программа «Сельский тренер» стартовала в республике в 2020-м, в этом году ее расширили. Если раньше на разовую выплату в 600 тысяч рублей могли рассчитывать наставники из городов и районов с численностью до 50 тысяч человек, то сейчас эту цифру удвоили – до 100 тысяч человек. В 2020 году участниками программы стали 34 специалиста из 12 районов; в 2021 – 20 из 10, в 2022 эта цифра составляет полсотни. За этими показателями должны подтянуться другие статистические данные: и не только количество мастеров спорта и чемпионов России, но просто любителей спорта и здорового образа жизни. Ведь от тренеров зависит многое.