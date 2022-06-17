Глава Башкирии прокомментировал пятое место в рейтинге АСИ

Тем не менее деловая активность не снижалась, бизнес развивался. В этом большая заслуга и правительства и команды АСИ в том числе. Мы очень внимательно прислушивались к вашим рекомендациям и предложениям и использовали их в нашей работе. Наша республика, как и многие другие регионы России – это субъекты, куда можно инвестировать, спокойно работать, где тебя поддержать. Рейтинг инвестиционной привлекательности позволяет регионам учиться друг у друга, использовать лучшие практики своих коллег.

Радий Хабиров, Глава Башкирии