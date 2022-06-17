Глава Башкирии прокомментировал пятое место в рейтинге АСИ
По итогам 2021 года Башкирия сохранила пятое место в списке регионов России в рейтинге Агентства стратегических инициатив.
Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата состоялась сегодня, 17 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума.
Глава Башкирии поблагодарил Правительство России за высокую оценку республики в вопросах работы с инвесторами.
Я, когда приеду в республику и жители спросят, как вы там съездили, я скажу, что мы опять пятерку получили, а вот братский Татарстан опять двойку получил. Если на следующий годы мы получим четверку или тройку, сильно обижаться не будем, будем двигаться вперед.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
По его словам, в последние два года в период пандемиии коронавируса управленческие команды регионов соревновались между собой не в вопросах поддержки бизнеса, а в создании для него ограничительных мер.
Тем не менее деловая активность не снижалась, бизнес развивался. В этом большая заслуга и правительства и команды АСИ в том числе. Мы очень внимательно прислушивались к вашим рекомендациям и предложениям и использовали их в нашей работе. Наша республика, как и многие другие регионы России – это субъекты, куда можно инвестировать, спокойно работать, где тебя поддержать. Рейтинг инвестиционной привлекательности позволяет регионам учиться друг у друга, использовать лучшие практики своих коллег.