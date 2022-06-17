Андрей Белоусов прокомментировал сохранение Башкирии в топ-5 рейтинга АСИ

Андрей Белоусов, первый вице-премьер Правительства России, прокомментировал сохранение Башкирии в топ-5 рейтинга Агентства стратегических инициатив.

Фото №1 - Андрей Белоусов прокомментировал сохранение Башкирии в топ-5 рейтинга АСИ

По его словам, каждый регион имеет специфический профиль достижений, благодаря которому удаётся выстроить надежные отношения с инвесторами.

С большим удовольствием хочу представить Башкортостан, и не только потому что они уже не первый раз входят в пятерку лидеров. Чему нужно поучиться у руководства Башкирии - выстраивать отношения с инвесторами. Очень приятно отметить, что в Башкортостане качество регионального совета по улучшению инвестиционного климата получило высший балл инвесторов - пять из пяти возможных баллов, а в среднем по стране – около четырех баллов.

Андрей Белоусов,  первый вице-премьер Правительства РФ 

Башкирия сохранила пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Комментируя итоги, глава республики Радий Хабиров сказал, что рейтинг инвестиционной привлекательности позволяет регионам учиться друг у друга, использовать лучшие практики своих коллег.

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