Андрей Белоусов прокомментировал сохранение Башкирии в топ-5 рейтинга АСИ

Андрей Белоусов, первый вице-премьер Правительства России, прокомментировал сохранение Башкирии в топ-5 рейтинга Агентства стратегических инициатив.
По его словам, каждый регион имеет специфический профиль достижений, благодаря которому удаётся выстроить надежные отношения с инвесторами.
Башкирия сохранила пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Комментируя итоги, глава республики Радий Хабиров сказал, что рейтинг инвестиционной привлекательности позволяет регионам учиться друг у друга, использовать лучшие практики своих коллег.