Андрей Белоусов прокомментировал сохранение Башкирии в топ-5 рейтинга АСИ

С большим удовольствием хочу представить Башкортостан, и не только потому что они уже не первый раз входят в пятерку лидеров. Чему нужно поучиться у руководства Башкирии - выстраивать отношения с инвесторами. Очень приятно отметить, что в Башкортостане качество регионального совета по улучшению инвестиционного климата получило высший балл инвесторов - пять из пяти возможных баллов, а в среднем по стране – около четырех баллов.

Андрей Белоусов, первый вице-премьер Правительства РФ