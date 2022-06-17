В Башкирии автоугонщика помогли задержать волонтёры

В Учалах полицейские задержали мужчину, который украл автомобиль 64-летнего местного жителя. Сотрудникам правоохранительных органов помогли волонтеры.

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В злополучный день машиной пользовалась дочка пострадавшего. Она заехала к сестре в цветочный магазин, оставила ключи от авто на столе в магазине. Но ключи и цветы успели украсть двое неизвестных. При этом злоумышленники сорвали видеорегистратор и выбросили все документы, которые нашли в машине.

Задержать преступников удалось благодаря помощи волонтеров движения «Взаимопомощь на дороге». Узнав о случившемся из соцсетей, они вычислили подозреваемых.

Местные жители сделали вид, что потерялись, спрашивали дорогу у нетрезвого шофера, тем самым не давали ему скрыться. Когда приехали сотрудники ГИБДД, двое мужчин уже придумали себе легенду, но не слишком правдоподобную. Они говорили, что в поле приехали на такси, но на каком именно и откуда возле них оказался угнанный автомобиль, ответить не смогли.

пресс-служба МВД по РБ 

После ареста выяснилось, что находившийся за рулем 41-летний угонщик ранее был неоднократно судим, в том числе и за нетрезвое вождение. На этот раз он также был пьян. Сейчас полиция возбудила уголовное дело — мужчине выдана подписка о невыезде.

Фото: МВД по РБ. 

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