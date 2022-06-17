В Башкирии автоугонщика помогли задержать волонтёры

Местные жители сделали вид, что потерялись, спрашивали дорогу у нетрезвого шофера, тем самым не давали ему скрыться. Когда приехали сотрудники ГИБДД, двое мужчин уже придумали себе легенду, но не слишком правдоподобную. Они говорили, что в поле приехали на такси, но на каком именно и откуда возле них оказался угнанный автомобиль, ответить не смогли.

пресс-служба МВД по РБ