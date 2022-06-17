В Уфе женщина застряла на склоне у памятника Салавату Юлаеву

Накануне, 16 июня, в Уфе помощь спасателей потребовалась 50-летней женщине. Она застряла на склоне у памятника Салавату Юлаеву.
Оказалось, женщина уронила телефон, который скатился по горе. Она отправилась за сотовым по склону вниз, но найти его не смогла. После женщина поняла, что застряла – подняться наверх у неё не было сил, а спускать вниз было слишком опасно. К счастью, крики женщины услышали подростки, которые прогуливались неподалеку.
На место инцидента прибыли экстренные службы. С помощью альпинистского снаряжения сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты помогли застрявшей. Спасатели даже нашли пропавший телефон. Уфимка в помощи врачей не нуждалась.
Фото: УГЗ г. Уфы.