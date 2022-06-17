В Уфе женщина застряла на склоне у памятника Салавату Юлаеву

Оказалось, женщина уронила телефон, который скатился по горе. Она отправилась за сотовым по склону вниз, но найти его не смогла. После женщина поняла, что застряла – подняться наверх у неё не было сил, а спускать вниз было слишком опасно. К счастью, крики женщины услышали подростки, которые прогуливались неподалеку.