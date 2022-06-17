Эксперт прокомментировал пятое место Башкирии в рейтинге АСИ

Башкортостан сохранил за собой пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Рейтинг Агентства стратегических инициатив по итогам 2021 года представили сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

Первые четыре позиции в списке заняли Москва, Татарстан, Московская и Тульская области. Башкортостан разделил своё место с Нижегородской, Тюменской, Новгородской, Сахалинской областями.

Национальный рейтинг состояния инвестклимата рассчитывается по 44-м показателям. Он оценивает усилия властей в регионах по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, а также выявляет лучшие практики. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов, комментируя итоги рейтинга, отметил, что в Башкирии региональный совет по улучшению инвестиционного климата получил высшую оценку.

С большим удовольствием хочу представить Башкортостан, и не только потому что они уже не первый раз входят в пятерку лидеров. Чему нужно поучиться у руководства Башкирии – выстраивать отношения с инвесторами. Очень приятно отметить, что в Башкортостане качество регионального совета по улучшению инвестиционного климата получило высший балл инвесторов – пять из пяти возможных баллов, а в среднем по стране – около четырех баллов.

Андрей Белоусов, первый вице-премьер Правительства РФ 

Я, когда приеду в республику и жители спросят, как вы там съездили, я скажу, что мы опять пятерку получили, а вот братский Татарстан опять двойку получил. Если на следующий годы мы получим четверку или тройку, сильно обижаться не будем, будем двигаться вперед. Тем не менее деловая активность не снижалась, бизнес развивался. В этом большая заслуга и правительства, и команды АСИ в том числе. Мы очень внимательно прислушивались к вашим рекомендациям и предложениям и использовали их в нашей работе. Наша республика, как и многие другие регионы России – это субъекты, куда можно инвестировать, спокойно работать, где тебя поддержать. Рейтинг инвестиционной привлекательности позволяет регионам учиться друг у друга, использовать лучшие практики своих коллег.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах прокомментировал директор Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ Константин Гришин. По его словам, высокой позиции Башкортостана в списке способствовали три фактора.

Такое положение республики в рейтинге АСИ обусловлено тремя факторами: общая экономическая мощь Башкортостана, потому что инвесторам интересно заходить в регионы, которые имеют серьезный экономический потенциал. Второй фактор – системная работа управленческой команды, третий фактор – личная заинтересованность главы республики в привлечение инвестиций и развитие предпринимательства.

Константин Гришин, директор Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ
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