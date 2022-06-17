Эксперт прокомментировал пятое место Башкирии в рейтинге АСИ

Я, когда приеду в республику и жители спросят, как вы там съездили, я скажу, что мы опять пятерку получили, а вот братский Татарстан опять двойку получил. Если на следующий годы мы получим четверку или тройку, сильно обижаться не будем, будем двигаться вперед. Тем не менее деловая активность не снижалась, бизнес развивался. В этом большая заслуга и правительства, и команды АСИ в том числе. Мы очень внимательно прислушивались к вашим рекомендациям и предложениям и использовали их в нашей работе. Наша республика, как и многие другие регионы России – это субъекты, куда можно инвестировать, спокойно работать, где тебя поддержать. Рейтинг инвестиционной привлекательности позволяет регионам учиться друг у друга, использовать лучшие практики своих коллег.

Радий Хабиров, Глава Башкирии