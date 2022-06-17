Эксперт прокомментировал пятое место Башкирии в рейтинге АСИ

Башкортостан сохранил за собой пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Рейтинг Агентства стратегических инициатив по итогам 2021 года представили сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.
Первые четыре позиции в списке заняли Москва, Татарстан, Московская и Тульская области. Башкортостан разделил своё место с Нижегородской, Тюменской, Новгородской, Сахалинской областями.
Национальный рейтинг состояния инвестклимата рассчитывается по 44-м показателям. Он оценивает усилия властей в регионах по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, а также выявляет лучшие практики. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов, комментируя итоги рейтинга, отметил, что в Башкирии региональный совет по улучшению инвестиционного климата получил высшую оценку.
Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах прокомментировал директор Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ Константин Гришин. По его словам, высокой позиции Башкортостана в списке способствовали три фактора.