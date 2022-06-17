Башкирия вошла в туристический макрорегион «Большой Урал»

Однако пешие, водные, велосипедные и иные межрегиональные маршруты, разработанные с учетом смежных границ регионов и включающие базовые объекты турпоказа, расположены на землях разных категорий, в том числе на землях лесного фонда, которые могут быть использованы в целях рубок лесных насаждений и лесосечных работ. Должна быть обеспечена бесшовность таких маршрутов, их инфраструктуры и обслуживания, которые позволят создать комфортные условия путешествия. Для туристов будут созданы целостные пространства, в которых им будет обеспечен доступ к информации о маршрутах, уникальных траекториях путешествия, а также созданы удобная логистика до основных локаций и точек показа, комфортная туристическая среда на всем протяжении путешествия. Для этого будут создаваться единые визит-центры и единые стандарты обслуживания.