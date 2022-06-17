Башкирия вошла в туристический макрорегион «Большой Урал»

В России проходит Петербургский международный экономический форум. Активное участие в мероприятии принимает делегация из Башкирии во главе с Радием Хабировым.
Сегодня, 17 июня, было подписано соглашение с руководителем федерального агентства по туризму Зариной Догузовой о сотрудничестве в рамках развития межрегионального проекта «Большой Урал».
Свои подписи под документом также поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Большой Урал» — это масштабный межрегиональный проект, в котором приняли участие субъекты, географически относящиеся к Уралу. Пять регионов договорились, что будут совместно развивать внутренний туризм.
В национальном проекте «Туризм и индустрии гостеприимства» заложена ключевая мера, которая никогда не применялась в отрасли – создание туристических мастер-планов целых территорий, а не отдельных кластеров. Помимо поддержки предпринимателей, которые заинтересованы в развитии индустрии гостеприимства, нацпроект предусматривает создание и развитие макрорегионов, которые активны с точки зрения развития туризма. В Ростуризме уже выделили двенадцать макротерриторий, которые станут «туристическим каркасом» страны. Одним из таких макрорегионов должен стать «Большой Урал».
Главная цель проекта – объединение усилий по развитию инфраструктуры туризма на Урале для создания удобной и единой инфраструктуры для самостоятельных туристов и экскурсионных поездок, организованных туроператорами.
Территории пяти регионов, подписавших сегодня соглашение, обладают богатым рекреационным потенциалом, возможностями для дальнейшего развития культурно-познавательного, делового, горнолыжного, этнографического и других видов туризма.
Однако пешие, водные, велосипедные и иные межрегиональные маршруты, разработанные с учетом смежных границ регионов и включающие базовые объекты турпоказа, расположены на землях разных категорий, в том числе на землях лесного фонда, которые могут быть использованы в целях рубок лесных насаждений и лесосечных работ. Должна быть обеспечена бесшовность таких маршрутов, их инфраструктуры и обслуживания, которые позволят создать комфортные условия путешествия. Для туристов будут созданы целостные пространства, в которых им будет обеспечен доступ к информации о маршрутах, уникальных траекториях путешествия, а также созданы удобная логистика до основных локаций и точек показа, комфортная туристическая среда на всем протяжении путешествия. Для этого будут создаваться единые визит-центры и единые стандарты обслуживания.
В рамках развития макрорегиона «Большой Урал» потребуется построить разветвленную сеть подъездных дорог, развить инженерную сеть и обеспечить к ней подключение вновь созданных объектов.