В Башкирии экс-чиновника осудили на 9 лет за взятку

По данным ведомства, он обеспечил победу компании на торгах на право заключения муниципальных контрактов с двумя образовательными организациями на проведение ремонта. Также Тураев способствовал в приемке работ по договорам, заключенным между одной из фирм и 19 школами, на оборудование учреждений инженерно-техническими средствами и системами безопасности.