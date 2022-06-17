В Башкирии экс-чиновника осудили на 9 лет за взятку

В Сибае суд вынес приговор в отношении бывшего начальника управления образования местной администрации. Будучи чиновником, Рустам Тураев получал крупные взятки, сообщили в прокуратуре.
По данным ведомства, он обеспечил победу компании на торгах на право заключения муниципальных контрактов с двумя образовательными организациями на проведение ремонта. Также Тураев способствовал в приемке работ по договорам, заключенным между одной из фирм и 19 школами, на оборудование учреждений инженерно-техническими средствами и системами безопасности.
Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также Тураев должен выплатить штраф в размере более 2 млн рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.