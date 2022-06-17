Жительница Башкирии морила голодом своего шестимесячного ребёнка

В Учалинском районе перед судом предстанет местная жительница. Женщину обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию маленького ребёнка.
По сообщениям региональной прокуратуры, у женщины есть шестимесячный сын. Однако воспитанием и заботой о ребёнке она не занималась. Женщина забывала кормить малыша, держала его в неотапливаемом помещении, в антисанитарных условиях. Это привело к дефициту массы тела I степени и другим ухудшениям здоровья мальчика.
Нерадивая мать уделяла внимание лишь спиртным напиткам. Малыша изъяли из семьи и поместили в специализированный дом ребёнка. Женщину ограничили в родительских правах. Теперь уголовное дело направлено в суд.