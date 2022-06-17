Жительница Башкирии морила голодом своего шестимесячного ребёнка

По сообщениям региональной прокуратуры, у женщины есть шестимесячный сын. Однако воспитанием и заботой о ребёнке она не занималась. Женщина забывала кормить малыша, держала его в неотапливаемом помещении, в антисанитарных условиях. Это привело к дефициту массы тела I степени и другим ухудшениям здоровья мальчика.