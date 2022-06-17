В Башкирии мужчина отрезал голову соседскому барану

Жуткая история произошла в Бураевском районе. В полицию обратился 53-летний житель деревни Алтаево, который рассказал, что у него похитили барана.

Фото №1 - В Башкирии мужчина отрезал голову соседскому барану

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, подозреваемым в краже оказался 57-летний сосед сельчанина. Вскоре выяснилось, что животное действительно похитил он. В состоянии алкогольного опьянения ночью мужчина проник на соседский участок, вытащил из сарая одного из баранов и приволок его к себе. У своего дома он отрубил животному голову, а тушу спрятал в свой сарай.

Утром сельчанин решил сварить суп из баранины, но к нему наведались полицейские. Туша барана была найдена – сосед в краже сознался. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД по РБ. 

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