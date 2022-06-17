В Башкирии мужчина отрезал голову соседскому барану

Жуткая история произошла в Бураевском районе. В полицию обратился 53-летний житель деревни Алтаево, который рассказал, что у него похитили барана.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, подозреваемым в краже оказался 57-летний сосед сельчанина. Вскоре выяснилось, что животное действительно похитил он. В состоянии алкогольного опьянения ночью мужчина проник на соседский участок, вытащил из сарая одного из баранов и приволок его к себе. У своего дома он отрубил животному голову, а тушу спрятал в свой сарай.