В Уфе задержали местную жительницу с килограммом наркотиков

В Уфе местную жительницу подозревают в сбыте наркотических веществ. Уфимку задержали с поличным, когда 32-летняя женщина гуляла по городу.

Фото №1 - В Уфе задержали местную жительницу с килограммом наркотиков

В рюкзаке у подозреваемой был обнаружен почти килограмм наркотических веществ. Выяснилось, что женщина после окончания колледжа нигде не работала и состояла на обеспечении гражданского мужа, который ранее был задержан за сбыт наркотиков.

После того, как подозреваемая осталась одна, то не придумала ничего лучше, чем начать заниматься деятельностью своего сожителя. В настоящий момент женщина под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

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