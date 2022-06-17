В Уфе задержали местную жительницу с килограммом наркотиков

В Уфе местную жительницу подозревают в сбыте наркотических веществ. Уфимку задержали с поличным, когда 32-летняя женщина гуляла по городу.
В рюкзаке у подозреваемой был обнаружен почти килограмм наркотических веществ. Выяснилось, что женщина после окончания колледжа нигде не работала и состояла на обеспечении гражданского мужа, который ранее был задержан за сбыт наркотиков.
После того, как подозреваемая осталась одна, то не придумала ничего лучше, чем начать заниматься деятельностью своего сожителя. В настоящий момент женщина под подпиской о невыезде. Ведется следствие.