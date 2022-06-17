Башкортостан и «Роснефть» будут развивать сотрудничество

В России проходит Петербургский международный экономический форум. В мероприятии активное участие принимает и делегация из Башкирии во главе с Радием Хабировым.

Фото №1 - Башкортостан и «Роснефть» будут развивать сотрудничество

Сегодня, 17 июня, представители Правительства Башкирии и ПАО «НК «Роснефть» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках работы будут развиваться промышленные, финансовые и социальные программы.

Предыдущее соглашение о сотрудничестве действовало с 2017 года и предусматривало взаимодействие сторон в области развития социальной инфраструктуры республики, реализацию спортивных и культурных проектов. Всего в рамках документа выполнили более 220 значимых социальных проектов в 49 районах и городах Башкортостана.

Мы рады, что подписали этот важный документ. Предыдущее соглашение мы подписывали в 2017 году, и его срок уже истёк. За это время компания реализовала большое количество инвестиционных, инфраструктурных, социальных проектов. Наиболее крупные из них – ледовый дворец в Кумертау, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Ермекеевском районе, спортивный центр «Уфимский Сокол», Тимашевская транспортная развязка в Уфе, детские сады в Кугарчинском районе и Нефтекамске, поликлиника в Илишевском районе, реабилитационный центр для инвалидов в Татышлинском районе. Новое соглашение позволит нам продвинуться ещё дальше в реализации совместных промышленных, финансовых и социальных программ. Выражаю глубокую благодарность Игорю Ивановичу Сечину за плодотворное взаимодействие и поддержку инициатив республики.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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