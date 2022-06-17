Башкортостан и «Роснефть» будут развивать сотрудничество

В России проходит Петербургский международный экономический форум. В мероприятии активное участие принимает и делегация из Башкирии во главе с Радием Хабировым.
Сегодня, 17 июня, представители Правительства Башкирии и ПАО «НК «Роснефть» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках работы будут развиваться промышленные, финансовые и социальные программы.
Предыдущее соглашение о сотрудничестве действовало с 2017 года и предусматривало взаимодействие сторон в области развития социальной инфраструктуры республики, реализацию спортивных и культурных проектов. Всего в рамках документа выполнили более 220 значимых социальных проектов в 49 районах и городах Башкортостана.