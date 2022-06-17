В России снизили ставки по льготной ипотеке до 7%

Сегодня, 17 июня, в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме Президент России анонсировал снижение ставки по льготной ипотеке.
По словам Владимира Путина, ставка будет снижена до 7%. Сейчас ставка по льготной ипотеке составляет 9%, а сам проект продлён до конца 2022 года.
Владимир Путин отметил, что программа будет действовать до конца года. Сохранятся и максимальные суммы кредитов – 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 6 млн рублей для остальных субъектов Российской Федерации.