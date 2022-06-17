В России снизили ставки по льготной ипотеке до 7%

С мая была снижена ставка по льготной ипотеке. Сейчас она составляет 9%. При этом сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года. Как уже говорил, цель такой программы – помочь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать строительную и смежную с ней отрасли. Там у нас заняты миллионы работников. После резкого роста весной процентной ставки в российской экономике, она постепенно снижается. Центральный банк снижает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%.

Владимир Путин, Президент России