В России снизили ставки по льготной ипотеке до 7%

Сегодня, 17 июня, в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме Президент России анонсировал снижение ставки по льготной ипотеке.

Фото №1 - В России снизили ставки по льготной ипотеке до 7%

По словам Владимира Путина, ставка будет снижена до 7%. Сейчас ставка по льготной ипотеке составляет 9%, а сам проект продлён до конца 2022 года.

С мая была снижена ставка по льготной ипотеке. Сейчас она составляет 9%. При этом сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года. Как уже говорил, цель такой программы – помочь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать строительную и смежную с ней отрасли. Там у нас заняты миллионы работников. После резкого роста весной процентной ставки в российской экономике, она постепенно снижается. Центральный банк снижает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%.

Владимир Путин, Президент России 

Владимир Путин отметил, что программа будет действовать до конца года. Сохранятся и максимальные суммы кредитов – 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 6 млн рублей для остальных субъектов Российской Федерации.

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