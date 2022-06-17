В селе Башкирии заметили гуляющего медведя

Жители ехали на машине за мишкой, но тот испугался и пытался скрыться от людей. Вскоре медвежонок свернул с дороги убежал в противоположную сторону. Специалисты советуют не пугать лесных гостей и не гоняться за ними, чтобы сделать удачные кадры. Это может напугать животное или случайно причинить им вред.