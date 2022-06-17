Сегодня, 17 июня, Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Президент прокомментировал результаты рейтинга состояния инвестиционного климата за 2021 год.
Отдельно Президент России отметил лидерство Башкирии в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Напомним, республика сохранила за собой пятое место в списке.
К Москве и Татарстану, занявшим первые места и продолжающим лидировать, присоединилась Московская область, поднявшаяся с 8 на 3 место. Среди регионов, сделавших существенные прорвы в прошлом году: Курганская, Ивановская области, Пермский и Алтайский края, Ингушетия.
Фото: kremlin.ru