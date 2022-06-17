Президент России отметил лидерство Башкирии в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

К Москве и Татарстану, занявшим первые места и продолжающим лидировать, присоединилась Московская область, поднявшаяся с 8 на 3 место. Среди регионов, сделавших существенные прорвы в прошлом году: Курганская, Ивановская области, Пермский и Алтайский края, Ингушетия.