Топ-5 рейтинга АСИ и новые соглашения: итоги третьего дня ПМЭФ для Башкирии

Владимир Путин поручил снизить льготную ипотеку и запустить новый банковский продукт – промышленную ипотеку. Она позволит взять дешевый заем под новые производства со ставкой 5% годовых. Об этом глава государства заявил на ПМЭФ. В пленарном заседании принял участие и глава республики Радий Хабиров. Башкортостан, к слову, получил позитивную оценку президента страны по результатам рейтинга состояния инвестклимата в регионах.

В условиях, когда мир пылает в пожаре несправедливости, эпоха однополярного миропорядка завершилась. И теперь время строить новый. Владимир Путин наметил ключевые направления, по которым нужно развивать экономику и поддерживать население. В их числе, например, снижение льготной ипотеки до 7%, а также запуск промышленной под 5%. Приоритетом является развитие сельской территории. Опора на бизнес должна стать одним из основных принципов развития. В этой связи Владимир Путин отметил регионы, добившиеся успехов в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив.

У нас есть изменения в первой тройке. К Москве и Татарстану присоединилась Московская область. В лидерах рейтинга также Тульская, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области, а также Санкт-Петербург и Башкортостан. Владимир Путин

Башкортостан второй год подряд удерживает в рейтинге пятое место. В условиях, когда региональному правительству из-за пандемии приходилось все сильнее закручивать гайки, вводить всевозможные ограничения и QR-коды, бизнес все равно развивался. Инвестиционный комитет республики получил наивысшую оценку предпринимателей.

Чему нужно поучиться у руководства Башкирии, так это выстраивать отношения с инвесторами. Очень приятно отметить, что в Башкортостане качество регионального совета по улучшению инвестиционного климата получило высший балл инвесторов – пять из пяти возможных баллов. Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства России

Я когда приеду в республику и жители спросят, как вы там съездили, я скажу, что мы опять пятерку получили, а вот братский Татарстан опять двойку получил. Если на следующий год мы получим четверку или тройку, сильно обижаться не будем, будем двигаться вперед. А если серьезно, наша республика – то место, куда можно инвестировать, где можно спокойно работать, где ты найдешь дружеское понимание и поддержку. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Нацрейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Учитывается все, начиная от административных барьеров и заканчивая скоростью подключения тех или иных объектов к инженерным сетям. В первую пятерку Башкортостану впервые удалось попасть ещё в прошлом году. К слову, за прошедший год реализовано 948 инвестпроектов на 93,2 млрд рублей, что почти в два раза больше предыдущего периода.

Я считаю, что Радий Фаритович со своей командой поработали очень здорово, хорошие показатели. Надеюсь, что и дальше они будут так же двигаться, по крайней мере, желание есть. Глава в теме, в курсе, команда тоже. Ведь команда ориентируется на лидера и старается соответствовать. Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России

Ещё один из принципов развития – открытость. Отказ от сотрудничества одних партнёров помогает находить или усиливать работу с другими. К примеру, в рамках экономического форума Башкортостан наметил сферы экономического развития с Королевством Бахрейн. Сотрудничество можно налаживать в торговле и туризме. Также состоялась встреча главы Башкортостана с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили меры по дальнейшему укреплению сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

В третий день форума правительством республики были заключены ещё с десяток соглашений. К примеру, совместно с Ростуризмом и ещё пятью регионами власти подписали соглашение о создании макрорегиона Большой Урал. Он станет частью туристического каркаса страны, где совместными усилиями будут развивать инфраструктуру для отдыха и путешествий. Также было заключено соглашение о намерении создать крупнейший в стране кластер по электропроизводству на территории Башкортостана. А в ноябре Уфа примет международный фестиваль школьного спорта.

Во-первых, достаточное время вели на эту тему разговоры. Во-вторых, конечно, глава республики – а я с ним знакома, мы вместе работали по Московской области – он знает, что это такое, что это за работа, и мы получили здесь самую большую поддержку. Приедут ребята из всех стран содружества посмотреть особенности Башкирии, Уфы, повстречаются друг с другом. Наверное, самым большим достижением будет, если они увезут добрые воспоминания и найдут большое количество друзей. Ирина Роднина, олимпийская чемпионка, президент Всероссийской федерации школьного спорта

В общей сложности были заключены десятки соглашений на сумму более 60 млрд рублей.