Топ-5 рейтинга АСИ и новые соглашения: итоги третьего дня ПМЭФ для Башкирии

Владимир Путин поручил снизить льготную ипотеку и запустить новый банковский продукт – промышленную ипотеку. Она позволит взять дешевый заем под новые производства со ставкой 5% годовых. Об этом глава государства заявил на ПМЭФ. В пленарном заседании принял участие и глава республики Радий Хабиров. Башкортостан, к слову, получил позитивную оценку президента страны по результатам рейтинга состояния инвестклимата в регионах.
В условиях, когда мир пылает в пожаре несправедливости, эпоха однополярного миропорядка завершилась. И теперь время строить новый. Владимир Путин наметил ключевые направления, по которым нужно развивать экономику и поддерживать население. В их числе, например, снижение льготной ипотеки до 7%, а также запуск промышленной под 5%. Приоритетом является развитие сельской территории. Опора на бизнес должна стать одним из основных принципов развития. В этой связи Владимир Путин отметил регионы, добившиеся успехов в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив.
Башкортостан второй год подряд удерживает в рейтинге пятое место. В условиях, когда региональному правительству из-за пандемии приходилось все сильнее закручивать гайки, вводить всевозможные ограничения и QR-коды, бизнес все равно развивался. Инвестиционный комитет республики получил наивысшую оценку предпринимателей.
Нацрейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Учитывается все, начиная от административных барьеров и заканчивая скоростью подключения тех или иных объектов к инженерным сетям. В первую пятерку Башкортостану впервые удалось попасть ещё в прошлом году. К слову, за прошедший год реализовано 948 инвестпроектов на 93,2 млрд рублей, что почти в два раза больше предыдущего периода.
Ещё один из принципов развития – открытость. Отказ от сотрудничества одних партнёров помогает находить или усиливать работу с другими. К примеру, в рамках экономического форума Башкортостан наметил сферы экономического развития с Королевством Бахрейн. Сотрудничество можно налаживать в торговле и туризме. Также состоялась встреча главы Башкортостана с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили меры по дальнейшему укреплению сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
В третий день форума правительством республики были заключены ещё с десяток соглашений. К примеру, совместно с Ростуризмом и ещё пятью регионами власти подписали соглашение о создании макрорегиона Большой Урал. Он станет частью туристического каркаса страны, где совместными усилиями будут развивать инфраструктуру для отдыха и путешествий. Также было заключено соглашение о намерении создать крупнейший в стране кластер по электропроизводству на территории Башкортостана. А в ноябре Уфа примет международный фестиваль школьного спорта.
В общей сложности были заключены десятки соглашений на сумму более 60 млрд рублей.
В своей речи Владимир Путин также заявил, что в современных реалиях мало просто заниматься импортозамещением, недостаточно просто копировать. Важно создавать новые технологии, товары и сервисы, которые будут уникальны в мире. Очевидно, это также станет направлением для дальнейшего развития республики в новых реалиях.