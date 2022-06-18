В Башкирии девушка погибла, опрокинувшись на квадроцикле

В Башкирии вечером 17 июня произошло опрокидывание квадроцикла в Абзелиловском районе. За рулем транспорта находилась 19-летняя девушка.

По информации главного госавтоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, ДТП было совершено возле озера Яктыкуль. Квадроцикл Cfmotо Сforce опрокинулся, девушка получила травмы, из-за которых скончалась в «скорой».

Владимир Севастьянов отметил, что квадроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Сама девушка водительских прав не имела. Начало разбирательство.