В Башкирии девушка погибла, опрокинувшись на квадроцикле

В Башкирии вечером 17 июня произошло опрокидывание квадроцикла в Абзелиловском районе. За рулем транспорта находилась 19-летняя девушка.

Фото №1 - В Башкирии девушка погибла, опрокинувшись на квадроцикле

По информации главного госавтоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, ДТП было совершено возле озера Яктыкуль. Квадроцикл Cfmotо Сforce опрокинулся, девушка получила травмы, из-за которых скончалась в «скорой».

Владимир Севастьянов отметил, что квадроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Сама девушка водительских прав не имела. Начало разбирательство.

Фото: ГИБДД РБ 

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