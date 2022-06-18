Эксперты озвучили мнение о пятом месте Башкирии в Национальном рейтинге инвестклимата
В Национальном рейтинге
инвестиционного климата, сформированным Агентством стратегических инициатив,
Башкирия сумела сохранить пятое место. Итоги рейтинга были представлены на ПМЭФ-2022.
Эксперты высказали свое мнение по этому поводу.
Изданию «РБК-Уфа» президент
ТПП России Сергей Катырин рассказал, что попасть в первую десятку и тем более в
первую пятерку очень сложно.
Мы подводили итоги, почему стали группами регионы, — потому
что в пределах одного балла группы. Один балл, представляете. И удержаться там
очень сложно. Забраться тяжело, но удержаться еще сложнее, потому что все
стараются бежать быстрей. Это как в «Алисе в стране чудес» — чтобы стоять на
месте, надо идти, а чтобы идти, надо бежать. Очень быстрое движение нужно. И
как только вы отвлекаетесь на какое-то время, когда глава региона перестает сам
лично заниматься, сразу начинается откат, поэтому я считаю, что Радий Фаритович
тут, конечно, поработал со своей командой очень здорово.
Сергей Катырин, президент ТПП России
По словам Азата Янгирова, ректора Института развития
образования Башкирии, рейтинг имеет особенно важное значение для экономических
зон республики, а пятое место показывает, что сегодня регион движется в
правильном направлении и показывает весьма хороший результат.
Это подтверждают и абсолютные показатели - мы впервые
достигли планки 400 млрд рублей, такого за всю историю не было. Высокое место в
рейтинге поможет повысить доверие со стороны инвесторов к республике и
привлечет новые инвестиции. Особенно это актуально для нашей Особой
экономической злоны «Алга» и ТОСЭРов.
Азат Янгиров, ректор Института развития образования РБ
Константин Гришин, директор Института экономики, финансов и
бизнеса Башкирского Государственного университета, отметил, что для него пятое
место республики не было неожиданностью.
Нисколько этому не удивлен, потому, что я постоянно наблюдаю
за действиями республиканских властей, направленными на повышение инвестиционной
привлекательности республики и развитие предпринимательства в регионе.
Результат этой работы виден, в том числе благодаря тому, что ей лично
занимается Радий Фаритович. Для инвесторов, особенно крупных, личные гарантии
первого лица республики - важнейший фактор, способствующий принятию решения
прийти в регион. Высокая позиция Башкирии в рейтинге — это индикатор, на
который ориентируются инвесторы. Он говорит им, что с этим регионом можно
работать. Приходящие к нам инвестиции это новые рабочие места, налоги – все это
позволит эффективнее решать социальные задачи, стоящие перед республикой.
Константин Гришин, директор Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ
Также свое мнение по поводу этого события высказала и Ирина
Буренина, директор «Управляющей компании научно-образовательного центра
Республики Башкортостан»
В нашей республике темп роста инвестиций в экономику достиг
105,1% за 2021 год при общем объеме инвестиций в 419,4 млрд. руб. Точками роста
инвестиционных показателей стали ключевые отрасли экономики, среди них –
обрабатывающая промышленность, логистическая сфера, добыча полезных ископаемых,
водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов и загрязнений, торговля и
строительство. В инвестиционном портфеле 1790 инвестпроектов на 1,3 трлн.
рублей, благодаря которым создадут порядка 60 тыс. рабочих мест, при этом 280
наиболее крупных проектов имеют статус приоритетных. Количество предприятий
малого и среднего бизнеса почти на 4% больше, чем в прошлом году. Идет прямой
диалог с бизнесом на всех уровнях – «Инвестиционные часы» проводят и лично
глава, и руководители муниципалитетов.
Ирина Буренина, директор «Управляющей компании научно-образовательного центра РБ»
Старший научный сотрудник Центра изучения гражданских
инициатив, «Института стратегических исследований Республики Башкортостан»
Азамат Барлыбаев считает, что пятое место для Башкирии – это очень высокий
показатель, который говорит о плодотворной работе региона.
Инвесторов привлекают прежде всего стабильность и созданные
для них льготные условия для размещения производств, наличие трудовых ресурсов.
Республика всем этим располагает – у нас действуют пять ТОСЭР, особая
экономическая зона «Алга». Все необходимое для инвесторов имеется, поэтому
оценка, которую получила Башкирия - заслуженная и оправданная.
Азамат Барлыбаев, старший научный сотрудник Центра изучения гражданских инициатив, «Института стратегических исследований Республики Башкортостан»