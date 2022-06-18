Эксперты озвучили мнение о пятом месте Башкирии в Национальном рейтинге инвестклимата

Мы подводили итоги, почему стали группами регионы, — потому что в пределах одного балла группы. Один балл, представляете. И удержаться там очень сложно. Забраться тяжело, но удержаться еще сложнее, потому что все стараются бежать быстрей. Это как в «Алисе в стране чудес» — чтобы стоять на месте, надо идти, а чтобы идти, надо бежать. Очень быстрое движение нужно. И как только вы отвлекаетесь на какое-то время, когда глава региона перестает сам лично заниматься, сразу начинается откат, поэтому я считаю, что Радий Фаритович тут, конечно, поработал со своей командой очень здорово.

Сергей Катырин, президент ТПП России