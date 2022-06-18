В Уфе молодой водитель на Lexus сбил ребенка на самокате

В Уфе 17 июня произошло очередное ДТП с участием ребенка на самокате. Мальчик выскочил из-за припаркованных авто на проезжую часть.

В ГИБДД по Уфе сообщили, что водитель 2000 года рождения, управляющий автомобилем Lexus RX350, двигался по двору дома №21 на ул. Испытателей. На дорогу выскочил ребенок – мальчик 7 лет. Он управлял самокатом.