В Уфе выделили основные проблемы на дорогах

В Уфе глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов провел рабочую встречу с руководством городского полка ДПС ГИБДД. В рамках встречи были выделены основные проблемы на дорогах.

Фото №1 - В Уфе выделили основные проблемы на дорогах

Владимир Севастьянов отметил, что по-прежнему проблемой остается аварийность с участием пешеходов, среди которых много пенсионеров, а также ДТП с участием электросамокатов. Еще одна проблема – проезд перекрестков на красный сигнал светофора.

Также глава Госавтоинспекции напомнил коллегам, что ГИБДД работает не на показатели.

В очередной раз акцентировал особое внимание на отсутствие в нашей служебной деятельности так называемой «палочной системы», отметил, что госавтоинспекция не работает на показатели, она прежде всего, обеспечивает безопасность участников дорожного движения, которые не должны думать о существовании у нас конкретной системы или планов по сбору штрафов. Наша основная задача - свести на нет хамство и пьянство водителей, что позволит сделать наши дороги комфортными и безопасными.

Владимир Севастьянов, главный госавтоинспектор Башкирии

Фото: скриншот видео ГИБДД РБ 

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