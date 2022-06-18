В Уфе выделили основные проблемы на дорогах

В Уфе глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов провел рабочую встречу с руководством городского полка ДПС ГИБДД. В рамках встречи были выделены основные проблемы на дорогах.
Владимир Севастьянов отметил, что по-прежнему проблемой остается аварийность с участием пешеходов, среди которых много пенсионеров, а также ДТП с участием электросамокатов. Еще одна проблема – проезд перекрестков на красный сигнал светофора.
Также глава Госавтоинспекции напомнил коллегам, что ГИБДД работает не на показатели.
Фото: скриншот видео ГИБДД РБ