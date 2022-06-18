В Уфе выделили основные проблемы на дорогах

В очередной раз акцентировал особое внимание на отсутствие в нашей служебной деятельности так называемой «палочной системы», отметил, что госавтоинспекция не работает на показатели, она прежде всего, обеспечивает безопасность участников дорожного движения, которые не должны думать о существовании у нас конкретной системы или планов по сбору штрафов. Наша основная задача - свести на нет хамство и пьянство водителей, что позволит сделать наши дороги комфортными и безопасными.

Владимир Севастьянов, главный госавтоинспектор Башкирии