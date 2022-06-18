В Башкирии «Поезда здоровья» посетят деревни в шести районах

В Башкирии в рамках акции «Здоровая республика - здоровый регион» сформирован очередной маршрут «Поездов здоровья», которые на будущей неделе посетит деревни и села в шести районах республики.

На данный момент, сообщает пресс-служба Минздрава РБ, осмотры, которые проводятся в рамках акции, уже было проведено обследование более 46 тысяч человек. Выявлены такие заболевания, как избыточный вес, сердечно-сосудистые, подозрения на злокачественные новообразования и другие. Также почти у 2 000 человек обнаружили повышенный уровень глюкозы в крови.