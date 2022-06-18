В Башкирии «Поезда здоровья» посетят деревни в шести районах

В Башкирии в рамках акции «Здоровая республика - здоровый регион» сформирован очередной маршрут «Поездов здоровья», которые на будущей неделе посетит деревни и села в шести районах республики.

Фото №1 - В Башкирии «Поезда здоровья» посетят деревни в шести районах

На данный момент, сообщает пресс-служба Минздрава РБ, осмотры, которые проводятся в рамках акции, уже было проведено обследование более 46 тысяч человек. Выявлены такие заболевания, как избыточный вес, сердечно-сосудистые, подозрения на злокачественные новообразования и другие. Также почти у 2 000 человек обнаружили повышенный уровень глюкозы в крови.

Сформированные бригады продолжают свою работу в шести районах согласно графику:

- Уфимский маршрут начинает работу в Нуримановском районе (20.06-21.06 село Павловка, 22.06-24.06 село Красный Ключ).

- Дуванский маршрут продолжает работу в Мечетлинском районе (21.06-24.06 деревня Лемез-Тамак).

- Нефтекамский маршрут заканчивает работу в Татышлинском районе (20.06-22.06 село Старый Курдым, 23.06-24.06 село Нижнебалтачево).

- Октябрьский маршрут начинает работу в Белебеевском районе (20.06-21.06 село Аксаково, 22.06 село Усень-Ивановское, 23.06-24.06 село ЦУ племзавода им.М.Горького).

- Стерлитамакский маршрут начинает работу в Стерлибашевском районе (20.06-21.06 деревня Новый Калкаш деревня Баимово и деревня Корнеевка, 22.06-24.06 село Айдарали).

- Белорецкий маршрут начинает работу в Баймакском районе (20.06-22.06 село 1-е Туркменево, 23.06 деревня Большебасаево, 24.06 деревня Исянбетово).

Все шесть маршрутов передвигаются по населенным пунктам в соответствии с графиками и планами. Задействовано 26 мобильных передвижных комплекса и 156 специалистов.

Записываться к специалистам не нужно – прием ведётся в порядке «живой очереди».

Фото: Минздрав РБ 

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