Башкирия заключила на ПМЭФ соглашений более чем на 65 млрд рублей

Соглашение с «Роснефтью», новые производства в Зауралье и создание в Уфе Евразийского экономического центра. Сегодня в Санкт-Петербурге завершился международный экономический форум. Общая стоимость заключенных договоренностей – более 65 млрд рублей.

За дни форума башкирский стенд посетили свыше 8 тысяч человек, то есть практически каждый второй участник международного мероприятия. Чуть ближе к республике стало немало представителей иностранных государств, например, Ирана, Бахрейна, Китая и африканских стран. Главной точкой притяжения экспозиции стали цифровая юрта и комната переговоров, сделанная в виде вертолетной кабины Ка-32.

Ка-32 восстановленный, популярный, производится исключительно в Башкортостане. Это, о чем нужно рассказывать. В прошлом году у нас была пещера Шульган-Таш, в этом году мы удивили и гостей, и главу республики. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

На полях форума были заключены свыше 30 соглашений на общую сумму более 65 млрд рублей. Так, в производство катодной меди на базе Сибайского горно-обогатительного комбината намерены вложить 13 млрд. Цветной металл будут добывать из отвальных пород и воды в местном карьере.

Башкортостан и 6 регионов России также подписали меморандум по созданию Евразийского экономического центра. Он позволит объединить проекты участников, которые планируют выпускать продукцию высокого передела, не завися от западных стран. Именно республика стала инициатором ЕЭЦ, работа над которым ведётся при поддержке финансового института Минфина России.

Это межрегиональный мегапроект, который предполагает создание условий для реализации инвестпроектов, который путем минимизации всех издержек, федеральной помощи, выстраивания логистической цепочки создает новый конкурентоспособный продукт. Его центром будет Уфа. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Республика также намерена продвигать бренд Made in Bashkortostan, выстраивая современный имидж несырьевого экспорта через единую региональную систему продвижения.

Одним из главных по итогам форума глава Башкортостана назвал соглашение о сотрудничестве между республикой и «Роснефтью». Подписи под документом поставили Радий Хабиров и Игорь Сечин. Фактически это актуализация уже истекшего договора, действовавшего с 2017 года. Предусматривается взаимодействие сторон в области развития социальной инфраструктуры. К слову, за предыдущий период «Роснефть» приняла участие в реализации более чем 220 значимых проектов почти во всех районах республики.

Я всегда говорил, что наша республика очень сильная по всем показателям: природно-климатическим, человеческим, трудовым, экономическим. Но я всегда считаю, что наша республика была недооценена и была излишне скромной, поэтому была задача вести такую агрессивную политику по продвижению республики. Именно поэтому такая экспозиция, именно поэтому мы с каждым годом с определенными задумками приходим, приглашаем гостей, проводим десятки, сотни встреч. Если смотреть с точки зрения продвижения республики через этот форум, я думаю, что здесь тем моим коллегам, которые занимались этим, я ставлю уверенно пятерку. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В числе ключевых задач форума – презентация потенциала региона, чтобы привлечь для участия в проектах новых инвесторов и не только. Ну а чтобы гости могли еще больше погрузиться в культуру республики, впервые на площадке работал ресторан национальной кухни «Башкортостан».