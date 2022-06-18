Башкирия заключила на ПМЭФ соглашений более чем на 65 млрд рублей

Соглашение с «Роснефтью», новые производства в Зауралье и создание в Уфе Евразийского экономического центра. Сегодня в Санкт-Петербурге завершился международный экономический форум. Общая стоимость заключенных договоренностей – более 65 млрд рублей.
За дни форума башкирский стенд посетили свыше 8 тысяч человек, то есть практически каждый второй участник международного мероприятия. Чуть ближе к республике стало немало представителей иностранных государств, например, Ирана, Бахрейна, Китая и африканских стран. Главной точкой притяжения экспозиции стали цифровая юрта и комната переговоров, сделанная в виде вертолетной кабины Ка-32.
На полях форума были заключены свыше 30 соглашений на общую сумму более 65 млрд рублей. Так, в производство катодной меди на базе Сибайского горно-обогатительного комбината намерены вложить 13 млрд. Цветной металл будут добывать из отвальных пород и воды в местном карьере.
Башкортостан и 6 регионов России также подписали меморандум по созданию Евразийского экономического центра. Он позволит объединить проекты участников, которые планируют выпускать продукцию высокого передела, не завися от западных стран. Именно республика стала инициатором ЕЭЦ, работа над которым ведётся при поддержке финансового института Минфина России.
Республика также намерена продвигать бренд Made in Bashkortostan, выстраивая современный имидж несырьевого экспорта через единую региональную систему продвижения.
Одним из главных по итогам форума глава Башкортостана назвал соглашение о сотрудничестве между республикой и «Роснефтью». Подписи под документом поставили Радий Хабиров и Игорь Сечин. Фактически это актуализация уже истекшего договора, действовавшего с 2017 года. Предусматривается взаимодействие сторон в области развития социальной инфраструктуры. К слову, за предыдущий период «Роснефть» приняла участие в реализации более чем 220 значимых проектов почти во всех районах республики.
В числе ключевых задач форума – презентация потенциала региона, чтобы привлечь для участия в проектах новых инвесторов и не только. Ну а чтобы гости могли еще больше погрузиться в культуру республики, впервые на площадке работал ресторан национальной кухни «Башкортостан».
Пожалуй, одним из самых популярных экспонатов экономического форума стал не совсем обычный кофемат, сотрудницей в котором трудится робот-кассир Дуняша. Она может общаться с гостями при помощи заготовленных фраз и выдавать не только кофе, но и мороженое. Цена, кстати, символическая – все один рубль. Конечно, к республике она не имеет отношения, но как знать, может быть, однажды такого же робота можно будет увидеть за башкирскими прилавками.