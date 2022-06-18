Выпускники Башкирского кадетского корпуса получили аттестаты

Сегодня получили аттестаты 47 выпускников Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа. Учебное заведение в городе Ишимбае носит имя героя России Александра Васильевича Доставалова. Многие юноши выбрали военный путь и дальше: часть кадетов решила, что пополнит ряды курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного училища, выпускником которого является и Александр Доставалов.
Танцуют прощальный вальс и в кадетском корпусе. Хотя военное построение для них привычней. Сдача ЕГЭ здесь прошла, как и везде – в корпусе нет тех, кто не сдал экзамен. Из 47 выпускников двое окончили с золотой медалью. Учиться было нелегко, но азы военной подготовки уже пройдены, и намечен дальнейший курс.
Кадетский корпус с 2014 года носит имя героя России Александра Доставалова. 2 года назад на площади перед зданием появился бюст героя. Его биографию здесь знает каждый курсант. История Доставалова лучше учебников дает определение героизму.
Александр Доставалов родился в Уфе в семье военнослужащего. В 87-м году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Участвовал в Первой чеченской войне, во Второй стал заместителем командира батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. Трагедия в ночь на 1 марта 2000 года вошла в историю как «Бой у высоты 776». 6-я парашютная десантная рота Псковского полка приняла бой в районе Аргунского ущелья в горах Чеченской республики. Когда рота попала в окружение, Александр Доставалов, находясь на соседней высоте, без приказа с оставшимися военнослужащими прорвал вражеское кольцо и встал в боевой строй. По разным данным, 90 человек сражались с боевиками, число которых достигало 2,5 тысяч.
На высоте 776 в живых остались 6 военнослужащих российской армии. Смертельным бой стал и для Александра Доставалова – герой похоронен в городе Пскове. Его первая супруга Людмила Доставалова сейчас живет в Орске. Она поддерживает связь с корпусом. Кроме того, их с Александром внук Олег готов стать курсантом учебного заведения в Ишимбае со следующего года.
Кадетский корпус имени Александра Доставалова принимает юношей с 6-го класса. Учебное заведение известно за пределами республики, поэтому и конкурс для поступающих серьезный.
Монеты в небо на удачу – символ как прощания со знаменем, так и прощания с детством. Мастерству военного дела придется еще учиться и дальше. А вот кто такой защитник Отечества, они знают с 5-го класса, со времени выбора военного пути.