Выпускники Башкирского кадетского корпуса получили аттестаты

Сегодня получили аттестаты 47 выпускников Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа. Учебное заведение в городе Ишимбае носит имя героя России Александра Васильевича Доставалова. Многие юноши выбрали военный путь и дальше: часть кадетов решила, что пополнит ряды курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного училища, выпускником которого является и Александр Доставалов.

Танцуют прощальный вальс и в кадетском корпусе. Хотя военное построение для них привычней. Сдача ЕГЭ здесь прошла, как и везде – в корпусе нет тех, кто не сдал экзамен. Из 47 выпускников двое окончили с золотой медалью. Учиться было нелегко, но азы военной подготовки уже пройдены, и намечен дальнейший курс.

Кадетский корпус с 2014 года носит имя героя России Александра Доставалова. 2 года назад на площади перед зданием появился бюст героя. Его биографию здесь знает каждый курсант. История Доставалова лучше учебников дает определение героизму.

Александр Доставалов – герой РФ, мы чтим его подвиг, который лег в основу патриотического воспитания в нашей стране. Он для нас пример, и мы готовы повторить его подвиг. Булат Вильданов и Рафкат Кульмухаметов, выпускники Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России А.В. Доставалова

Александр Доставалов родился в Уфе в семье военнослужащего. В 87-м году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Участвовал в Первой чеченской войне, во Второй стал заместителем командира батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. Трагедия в ночь на 1 марта 2000 года вошла в историю как «Бой у высоты 776». 6-я парашютная десантная рота Псковского полка приняла бой в районе Аргунского ущелья в горах Чеченской республики. Когда рота попала в окружение, Александр Доставалов, находясь на соседней высоте, без приказа с оставшимися военнослужащими прорвал вражеское кольцо и встал в боевой строй. По разным данным, 90 человек сражались с боевиками, число которых достигало 2,5 тысяч.

Он герой, пришел на помощь товарищам, помог выстоять перед противником. Мы чтим подвиг всех ребят. Александр Медведев, директор Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России А.В. Доставалова

На высоте 776 в живых остались 6 военнослужащих российской армии. Смертельным бой стал и для Александра Доставалова – герой похоронен в городе Пскове. Его первая супруга Людмила Доставалова сейчас живет в Орске. Она поддерживает связь с корпусом. Кроме того, их с Александром внук Олег готов стать курсантом учебного заведения в Ишимбае со следующего года.

Такого человека нельзя забывать. Нужно помнить и брать с него пример. И внук мой туда поедет учиться. Людмила Доставалова, первая супруга Александра Доставалова

Кадетский корпус имени Александра Доставалова принимает юношей с 6-го класса. Учебное заведение известно за пределами республики, поэтому и конкурс для поступающих серьезный.

Конкурс – 6 ребят на одно место. Со всех уголков страны стремятся поступить сюда. И это очень радует. Ильдар Мавлетбердин, первый заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан