В Уфе федеральный инспектор проверила организацию школьного питания

У нас в Уфе во всех школах оператором питания является Центр детского диетического питания. Чем уникален этот центр: во-первых, он имеет лицензию по диетологии, в штате этого учреждения есть врач-диетолог высшей категории, то есть подход к составлению рациона идет с медицинской точки зрения.

Светлана Ачакеева, руководитель государственного казённого учреждения Республики Башкортостан «Управление социального питания»