В Уфе федеральный инспектор проверила организацию школьного питания

Чем питаются дети и в каких условиях? Руководитель Федерального центра мониторинга школьного питания Валентина Иванова проинспектировала уфимский лицей №21. После капитальной реконструкции в  учебном заведении преобразился практически каждый уголок.

Но проверяющих в первую очередь интересовало то, как организовано детское питание.  А перед этим в Центре управления республикой состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы по лечебному питанию.

В целом если говорить по организации школьного питания в Республике Башкортостан, то здесь можно говорить об очень продуманном, серьезном и комплексном подходе.

Валентина Иванова, научный руководитель Федерального центра мониторинга школьного питания Министерства просвещения России
Фото №1 - В Уфе федеральный инспектор проверила организацию школьного питания

Башкортостан занимает наивысшие позиции по организации школьного питания, отметила федеральный инспектор. Яркий пример тому – 121-я  школа Уфы, которая в прошлом году заняла второе место во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая».

У нас в Уфе во всех школах оператором питания является Центр детского диетического питания. Чем уникален этот центр: во-первых, он имеет лицензию по диетологии, в штате этого учреждения есть врач-диетолог высшей категории, то есть подход к составлению рациона идет с медицинской точки зрения.

Светлана Ачакеева, руководитель государственного казённого учреждения Республики Башкортостан «Управление социального  питания»
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