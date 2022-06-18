В Уфе федеральный инспектор проверила организацию школьного питания

Чем питаются дети и в
каких условиях? Руководитель Федерального центра мониторинга школьного питания
Валентина Иванова проинспектировала уфимский лицей №21. После капитальной
реконструкции в учебном заведении
преобразился практически каждый уголок.
Но проверяющих в первую
очередь интересовало то, как организовано детское питание. А перед этим в Центре управления республикой
состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы по лечебному
питанию.
В
целом если говорить по организации школьного питания в Республике Башкортостан,
то здесь можно говорить об очень продуманном, серьезном и комплексном подходе.Валентина Иванова, научный руководитель Федерального центра мониторинга школьного питания Министерства просвещения России
Башкортостан занимает
наивысшие позиции по организации школьного питания, отметила федеральный
инспектор. Яркий пример тому – 121-я
школа Уфы, которая в прошлом году заняла второе место во всероссийском
конкурсе «Лучшая школьная столовая».
У
нас в Уфе во всех школах оператором питания является Центр детского
диетического питания. Чем уникален этот центр: во-первых, он имеет лицензию по
диетологии, в штате этого учреждения есть врач-диетолог высшей категории, то
есть подход к составлению рациона идет с медицинской точки зрения.Светлана Ачакеева, руководитель государственного казённого учреждения Республики Башкортостан «Управление социального питания»