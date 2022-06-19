В Уфе открылся первый обновленный «Макдональдс»

18 июня в Уфе открылся первый ресторан российской сети фастфуда «Вкусно и точка», который был создан вместо «Макдональдса». При этом официально ресторан ещё не сменил название.

Напомним, популярный ресторан принял решение прекратить работу в России. Чтобы сохранить рабочие места и кафе, сеть совершила ребрендинг.

Обновленный ресторан открылся в Уфе по адресу Ленина, 5 на остановке «Гостиный двор». По предварительной информации, меню сети фастфуда осталось почти без изменений, а фирменная буква «М» пропала с упаковок, пактов и фасада здания.