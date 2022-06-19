В Башкирии объявили срочные поиски 16-летней девочки

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Отклик» объявили о старте новых поисков.
В Ишимбае без вести пропала 16-летняя Карина Барсукова. 18 июня она вышла из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулась. Близкие девочки бьют тревогу, ведь до сих пор о местоположении Карины нет никакой информации.
Приметы пропавшей: рост 159 см, телосложение худощавое, волосы тёмные и короткие, глаза карие. В день исчезновения была одета в черную футболку с узорами, черные шорты, на ногах – белые кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении Карины, просят сообщить по телефону: 8 987 106 06 01 или 02.