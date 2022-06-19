В Башкирии объявили срочные поиски 16-летней девочки

В Ишимбае без вести пропала 16-летняя Карина Барсукова. 18 июня она вышла из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулась. Близкие девочки бьют тревогу, ведь до сих пор о местоположении Карины нет никакой информации.