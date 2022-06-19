В Башкирии нетрезвый водитель угнал машину, устроил ДТП и сбежал

В деревне Киебак 19-летний парень на ВАЗ-2112 привлек внимание местных жителей своим неадекватным поведением. Они обратились к сотрудникам ДПС. Вскоре автомобиль без водителя был найден в кювете в деревне Сазово.

Оказалось, водителем упавшего в овраг авто был уроженец села Калтасы. Парня нашли, а медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в его крови. Выяснилось, что водительских прав у молодого человека нет, а автомобиль был угнан на проводах его друга в армию.