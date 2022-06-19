ПМЭФ-2022: Башкирия заключила соглашения на 65 млрд рублей

Наращивание производства, предпринимательская свобода и приток новых инвестиций. Почти всю неделю в Санкт-Петербурге вершилось построение экономического будущего на ближайшие годы. Там прошел 25-й международный форум, в котором делегация республики приняла самое активной участие. Итогом стали многомиллиардные соглашения. Башкортостан в очередной раз получил пятерку по многим показателям.

Подписание соглашений и обмен рукопожатиями на полях форума шли друг за другом. Делегация республики только и успевала, что переходить от одной переговорной к другой. Впрочем, большинство подписей были поставлены именно за столом башкирской презентационной площадки.

Форум – не просто площадка для подписания соглашений, но и место, где регионы презентуют себя. Комната для переговоров сделана в виде кабины вертолета Ка-32А11ВС, который производят в Кумертау. К слову, внутри создали своеобразную имитацию полета, где на таких окнах-экранах и проносятся кадры республики с высоты птичьего полета.

В этом году башкирский стенд расположился между Москвой и Санкт-Петербургом. И после двух столиц стал самым крупным представителем среди регионов. Ну а центральная часть экспозиции – цифровая юрта – одна из самых эффектных по признанию гостей.

Один из крупнейших соглашений, подписанных здесь, стала договоренность с институтом развития «ДОМ.РФ». Он профинансирует в регионе строительство нового республиканского госпиталя ветеранов войн, математического лицея-интерната и создание инженерных сетей на территории развивающегося микрорайона Забелье под Уфой.

Для нас важно, чтобы строилось комплексное жилье с наличием социальной и инженерной инфраструктуры. Мы сегодня договорились, что это только начало пути, мы готовы и дальше инвестировать в развитие социальной и инженерной инфраструктуры для строительства жилья в республике. Виталий Мутко, представитель Единого института развития «ДОМ.РФ»

Мы решили перейти на новый уровень сотрудничества. У «ДОМ.РФ» гораздо более широкий инструментарий, чем тот, которым мы пользовались. Сегодня подписали соглашения на 21,5 млрд рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Проекты развития уфимской агломерации Глава Башкортостана обсудил и с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. В частности, проговаривался вопрос строительства двух мостовых переходов, которые соединят Забелье с центром. Один из них пройдет через реку Белую от улицы Рижской Советского района с дальнейшим примыканием к Миловскому шоссе. Второй – через реку Дёму. Финансировать разработку будет компания Dars Development. Работы намечены на 2024 год.

В числе самых значимых – соглашение о сотрудничестве между республикой и «Роснефтью». Фактически это актуализация уже истекшего договора, действовавшего с 2017 года. По его итогам, к слову, реализовали более 220 значимых проектов почти во всех районах республики. На встрече с Главой банка ВТБ обсудили реализацию концессионного соглашения по строительству Восточного выезда. И возможность переноса на 2022 год средств, заложенных на 2023-й. Ряд договоренностей были заключены и по развитию туризма.

Огромное количество мест притяжения туристического – и бальнеология, и исторические мест, которые заслуживают, чтобы их увидела страна и весь мир. Поэтому подписанное соглашение – очень важный шаг, чтобы та работа, которую поручил президент, велась на должном уровне. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России

Создание условий для наращивания производства и предпринимательская свободы – одни из основных задач, которые в ходе пленарного совещания назвал Владимир Путин. По его словам, власти продолжат снижать административную нагрузку. В контексте работы с бизнесом президент отметил Башкортостан как одного из лидеров в инвестиционном рейтинге.

У нас есть изменения в первой тройке. К Москве и Татарстану присоединилась Московская область. В лидерах рейтинга также Тульская, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области, а также Санкт-Петербург и Башкортостан. Владимир Путин

Башкортостан второй год подряд удерживает в рейтинге пятое место. В условиях, когда региональному правительству из-за пандемии приходилось все сильнее закручивать гайки, вводить всевозможные ограничения и QR-коды, бизнес все равно развивался. Инвестиционный комитет республики получил наивысшую оценку предпринимателей.

Я когда приеду в республику и жители спросят, как вы там съездили, я скажу, что мы опять пятерку получили, а вот братский Татарстан опять двойку получил. Если на следующий год мы получим четверку или тройку, сильно обижаться не будем, будем двигаться вперед. А если серьезно, наша республика – то место, куда можно инвестировать, где можно спокойно работать, где ты найдешь дружеское понимание и поддержку. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В числе приоритетных задач – внедрение «зелёных» технологий, обеспечение продовольственной безопасности, выстраивание партнёрских отношений с зарубежными государствами. Так, в рамках экономического форума Башкортостан наметил сферы развития с Королевством Бахрейн и Казахстаном.

В своей речи Владимир Путин также заявил, что в современных реалиях мало просто заниматься импортозамещением, недостаточно просто копировать. Важно создавать новые технологии, товары и сервисы, которые будут уникальны в мире. Очевидно, это также станет направлением для дальнейшего развития республики в новых реалиях.

В этом направлении, к слову, республика уже ведет активную работу. Это и создаваемый в регионе Евразийский научно-образовательный центр, и студенческий кампус, который впервые презентовали на полях форума. На его площадках молодые ученые будут не только жить, но и совершать открытия.

Мы находимся под санкциями с 2014 года. Благодаря им мы, наконец-то, научились себя кормить. Наше сельское хозяйство стало обеспечивать внутренние потребности, и мы уже сами начали продавать продукцию агропромышленного сектора. Например, масла мы производим в 2,5 раза больше, чем нам нужно. По сахару тоже есть подобные тенденции. Пока мы находимся в фазе быстрых решений, потому что ситуация непрерывно меняется. Нам отказывают в поставках тех или иных изделий. Чтобы не остановить работу отраслей, важно перестраивать логистические цепочки и структуру поставщиков. Либо самим производить необходимую продукцию. Мы заняты поиском партнёров, мы к этому уже привыкли. А вопрос, о котором говорил Президент, – это тема технологических прорывов, интеграции науки и бизнеса. Как раз для этого мы развиваем в Башкортостане Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. При этом, повторю, главная задача сейчас – сохранение устойчивости нашей экономики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан