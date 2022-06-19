ПМЭФ-2022: Башкирия заключила соглашения на 65 млрд рублей

Наращивание производства, предпринимательская свобода и приток новых инвестиций. Почти всю неделю в Санкт-Петербурге вершилось построение экономического будущего на ближайшие годы. Там прошел 25-й международный форум, в котором делегация республики приняла самое активной участие. Итогом стали многомиллиардные соглашения. Башкортостан в очередной раз получил пятерку по многим показателям.
Подписание соглашений и обмен рукопожатиями на полях форума шли друг за другом. Делегация республики только и успевала, что переходить от одной переговорной к другой. Впрочем, большинство подписей были поставлены именно за столом башкирской презентационной площадки.
Форум – не просто площадка для подписания соглашений, но и место, где регионы презентуют себя. Комната для переговоров сделана в виде кабины вертолета Ка-32А11ВС, который производят в Кумертау. К слову, внутри создали своеобразную имитацию полета, где на таких окнах-экранах и проносятся кадры республики с высоты птичьего полета.
В этом году башкирский стенд расположился между Москвой и Санкт-Петербургом. И после двух столиц стал самым крупным представителем среди регионов. Ну а центральная часть экспозиции – цифровая юрта – одна из самых эффектных по признанию гостей.
Один из крупнейших соглашений, подписанных здесь, стала договоренность с институтом развития «ДОМ.РФ». Он профинансирует в регионе строительство нового республиканского госпиталя ветеранов войн, математического лицея-интерната и создание инженерных сетей на территории развивающегося микрорайона Забелье под Уфой.
Проекты развития уфимской агломерации Глава Башкортостана обсудил и с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. В частности, проговаривался вопрос строительства двух мостовых переходов, которые соединят Забелье с центром. Один из них пройдет через реку Белую от улицы Рижской Советского района с дальнейшим примыканием к Миловскому шоссе. Второй – через реку Дёму. Финансировать разработку будет компания Dars Development. Работы намечены на 2024 год.
В числе самых значимых – соглашение о сотрудничестве между республикой и «Роснефтью». Фактически это актуализация уже истекшего договора, действовавшего с 2017 года. По его итогам, к слову, реализовали более 220 значимых проектов почти во всех районах республики. На встрече с Главой банка ВТБ обсудили реализацию концессионного соглашения по строительству Восточного выезда. И возможность переноса на 2022 год средств, заложенных на 2023-й. Ряд договоренностей были заключены и по развитию туризма.
Создание условий для наращивания производства и предпринимательская свободы – одни из основных задач, которые в ходе пленарного совещания назвал Владимир Путин. По его словам, власти продолжат снижать административную нагрузку. В контексте работы с бизнесом президент отметил Башкортостан как одного из лидеров в инвестиционном рейтинге.
Башкортостан второй год подряд удерживает в рейтинге пятое место. В условиях, когда региональному правительству из-за пандемии приходилось все сильнее закручивать гайки, вводить всевозможные ограничения и QR-коды, бизнес все равно развивался. Инвестиционный комитет республики получил наивысшую оценку предпринимателей.
В числе приоритетных задач – внедрение «зелёных» технологий, обеспечение продовольственной безопасности, выстраивание партнёрских отношений с зарубежными государствами. Так, в рамках экономического форума Башкортостан наметил сферы развития с Королевством Бахрейн и Казахстаном.
В своей речи Владимир Путин также заявил, что в современных реалиях мало просто заниматься импортозамещением, недостаточно просто копировать. Важно создавать новые технологии, товары и сервисы, которые будут уникальны в мире. Очевидно, это также станет направлением для дальнейшего развития республики в новых реалиях.
В этом направлении, к слову, республика уже ведет активную работу. Это и создаваемый в регионе Евразийский научно-образовательный центр, и студенческий кампус, который впервые презентовали на полях форума. На его площадках молодые ученые будут не только жить, но и совершать открытия.
За дни форума башкирский стенд посетили свыше восьми тысяч человек, то есть фактически каждый второй участник международного мероприятия. Власти региона заключили свыше 30 соглашений на общую сумму более 65 млрд рублей. Девиз форума как никогда лучше отражает текущую экономическую ситуацию: новый мир – это не только санкции, и ограничения, но и новые возможности.