Летчики из Башкирии, спасшие пассажиров, награждены спустя 25 лет после подвига

Удивительный подвиг башкирских лётчиков, о котором долгое время почти никто не знал. Но награды всё-таки нашли героев. Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении орденом Мужества Владимира Былды посмертно, Салавата Хабирова, Константина Бузанова и Петра Филиппова. Наши пилоты спасли жизни пассажиров, успешно посадив самолет. И лишь спустя 25 лет заслуженную награду и всероссийское признание воздушные асы получили, в том числе благодаря вмешательству Главы Башкортостана.

23 августа 1996 года штурман Салават Хабиров вскоре после традиционного ритуала точно также руками будет трогать землю, которую он, экипаж и 60 пассажиров могли больше не увидеть. Самолёт башкирских авиалиний возвращался из Анапы в Уфу. Самолёт отрывается от земли и на высоте в пару десятков метров раздаётся хлопок.

Стая птиц, одна из них попала в двигатель. Второй куда-то в шасси. Пролетев через двигатель, двигатель рассыпался на кусочки. Салават Хабиров, штурман

Эти осколки больше 20 лет были его личными медалями за ту героическую посадку. Пилоты принимают решение набрать высоту с горящим двигателем, но как только судно начинают направлять вверх, самолёт теряет скорость и заваливается на хвост. Экипаж понимает, что если не удастся подняться, погибнут все. В салоне десятки детей. Семьи возвращались из отпуска.

Тихонечко разгоним, потом на горизонт переводили. На такой скорости развернули на посадочную полосу. Земля горела, когда заходили на посадку. Салават Хабиров, штурман

Пилоты сажали аналогичный самолёт – ТУ-134. Кстати, на этом сохранившемся экземпляре, который сейчас стоит в испытательном комплексе УГАТУ, экипаж в своё время тоже летал. Автоматической системы навигации на этих самолётах ещё не было.

Капитан ювелирно посадил самолет, несмотря на то, что был перегруз. Салават Хабиров, штурман

Больше 20 лет об этой истории мало кто знал. Капитан Владимир Былда не дожил до момента подписания президентом страны Указа о награждении орденом Мужества. Награда присвоена посмертно. Вместе с ним жизни пассажиров тогда спасали второй пилот Константин Бузанов и бортмеханик Петр Филипов. Они также удостоены награды.

Распространяться об инциденте, пускай и закончившимся благополучной посадкой, в 90-х никто не хотел. Так история долгое время была известна лишь малому кругу людей. И вот спустя четверть века при активном участии руководителя региона заслуги башкирского экипажа отметили высокой наградой. Историки проводят параллель с генералом Шаймуратовым.

Ценой своей гибели он спас десятки людей, знамена, он спас корпус. Это то, что сделал человек для своих солдат. Он погиб, но благодаря его плану были спасены тысячи людей. Здесь он совершил подвиг. Летчики тоже совершили подвиг, только по-другому. Они совершили тот же подвиг во имя людей. Здесь восторжествовала человечность. Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан, заведующий кафедрой БашГУ