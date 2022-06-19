Как в Башкирии отпраздновали День медицинского работники

Они сопровождают человека от самого рождения и до глубокой старости. Без них сложно представить нашу жизнь. Люди, которые часто переходят границы невозможного в борьбе за судьбы пациентов. Сегодня поздравления принимают представители самой благородной профессии. В России празднуют День медицинского работника.

В их руках сегодня букеты цветов, а не привычные медицинские инструменты. В этот день поздравления принимают представители самой гуманной и благородной профессии. Врачи, медсёстры, санитарки – люди, без которых невозможно представить нашу жизнь.

Бригаду медработников из нашей республики Радий Хабиров поздравлял лично. Хоть и по видеосвязи. Медицинский десант из Башкортостана прибыл в Луганскую народную республику в начале этой недели. 23 врача разного профиля приехали, чтобы оказать помощь в диспансеризации жителей города Красный луч и заменить коллег, которые были командированы туда ранее. В дорогу их провожали родные и коллеги.

Я отговаривал супругу, но потом понял, что она права. Олег Попов

Врачи по-прежнему работают и днем, и ночью, порой даже на пределе своих возможностей. Хоть коронавирусная инфекция и ненадолго отступила, расслабляться по-прежнему рано, говорят медработники. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, а также за ежедневный самоотверженный труд при исполнении профессионального долга отмечают целые трудовые коллективы.

Я помню пациентов, где они лежали, в какой палате. Райхана Байкова, палатная медсестра хирургического отделения №3 РКБ имени Г.Г. Куватова

Насколько слаженно работает коллектив, как они выполняют свой долг, зависит здоровье человека. Шамиль Булатов, главный врач РКБ имени Г.Г. Куватова

Ежедневно, не только во время пандемии, в больницах, поликлиниках, скорой помощи они трудятся и спасают жизни миллионов людей. Софья Ямалетдинова работает врачом в Дюмеевской амбулатории уже практически полвека. В её руках здоровье более 1200 сельчан.

Очень удобно, что врач с высшим образованием в деревне. Я хочу увольняться, но больные просят остаться. Я из династии – моя мама, дети врачи. Общий стаж нашей династии почти 600 лет. Софья Ямалетдинова, заведующая Дюмеевской врачебной амбулатории