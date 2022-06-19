В Башкирии набирает популярность услуга кэшаута

Быстро, просто и без комиссий. Кэшаут набирает популярность среди сельчан. С помощью этого сервиса можно не только снять наличные, но и оплатить услуги ЖКХ. Функцию банковских платежных агентов при этом выполняют обычные магазины.

В магазин теперь не только за продуктами, но и чтобы оплатить услуги ЖКХ. Для этого на руках необходимо иметь квитанцию с начислениями за коммуналку и банковскую карту.

Пожилым очень удобно, потому что они онлайн не могут, не умеют еще, а здесь подошел, квитанцию отдал и оплатил. Анна Алексеева, жительница с. Октябрьский

Оплатить услуги ЖКХ в ближайшем магазине можно благодаря сервису кэшаут в переводе с английского «обналичивание». Выполнять операции могут маркеты, взявшие на себя функции банковских платежных агентов.

Это нам выгодно, у нас поток покупателей увеличился, оборот увеличился, но и преимущества наши по банку. Светлана Матвеева, экономист потребительского кооператива «Шемякское»

А еще банк выплачивает магазину вознаграждение за каждую проведенную операцию по снятию наличных и оплате услуг. Обычные люди при этом тоже не в проигрыше. Человеку не надо задумываться, как оплатить коммуналку без комиссии, и тратить время на посещение банка или поиск банкомата.

Развитие услуги кэшаут направлено на повышение доступности финансовых услуг для населения. В первую очередь, конечно же, это касается жителей отдаленных малонаселенных, труднодоступных территорий. Зачастую в деревнях и селах касса магазина является единственным способом оплатить коммунальные или иные услуги или получить наличные денежные средства. Светлана Разумейкина, начальник отдела платёжных систем и расчётов национального банка Республики Башкортостан

Таким образом, благодаря сервису кэшаут можно не только оплатить услуги ЖКХ, но и обналичить средства с банковской карты.

Я считаю, что, несмотря на то, какие сейчас современные технологии, наличка все равно нужна. Энже Хисматуллина, жительница с. Октябрьский

Популярность сервиса растет. Если за 2020 год жители республики сняли деньги на кассах торгово-сервисных точек более 31 тысячи раз, то за прошлый год – более 39 тысяч. Общая сумма в денежном эквиваленте выросла с 48 миллионов рублей до 60.

В современной жизни безналичный расчёт всё больше приобретает популярность, вытесняя наличку. Но иногда без бумажных денег не обойтись, особенно на селе.