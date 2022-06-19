В Башкирии набирает популярность услуга кэшаута

Быстро, просто и без комиссий. Кэшаут набирает популярность среди сельчан. С помощью этого сервиса можно не только снять наличные, но и оплатить услуги ЖКХ. Функцию банковских платежных агентов при этом выполняют обычные магазины.
В магазин теперь не только за продуктами, но и чтобы оплатить услуги ЖКХ. Для этого на руках необходимо иметь квитанцию с начислениями за коммуналку и банковскую карту.
Оплатить услуги ЖКХ в ближайшем магазине можно благодаря сервису кэшаут в переводе с английского «обналичивание». Выполнять операции могут маркеты, взявшие на себя функции банковских платежных агентов.
А еще банк выплачивает магазину вознаграждение за каждую проведенную операцию по снятию наличных и оплате услуг. Обычные люди при этом тоже не в проигрыше. Человеку не надо задумываться, как оплатить коммуналку без комиссии, и тратить время на посещение банка или поиск банкомата.
Таким образом, благодаря сервису кэшаут можно не только оплатить услуги ЖКХ, но и обналичить средства с банковской карты.
Популярность сервиса растет. Если за 2020 год жители республики сняли деньги на кассах торгово-сервисных точек более 31 тысячи раз, то за прошлый год – более 39 тысяч. Общая сумма в денежном эквиваленте выросла с 48 миллионов рублей до 60.
В современной жизни безналичный расчёт всё больше приобретает популярность, вытесняя наличку. Но иногда без бумажных денег не обойтись, особенно на селе.
Сегодня в Башкортостане услугу по снятию наличных на кассе предоставляют более 500 торгово-сервисных предприятий. Половина из них также принимает платежи за коммунальные услуги.