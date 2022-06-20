Башкирия на ПМЭФ-2022: итоги и планы на будущее

Юрта тоже может быть цифровой. Вместо привычных убранств – мультимедийные экраны. Над головой и даже под ногами. Все об инвестиционном потенциале Башкортостана, интерес к которому проявили восемь тысяч гостей ПМЭФ, в том числе из зарубежья – Ирана, Бахрейна, Китая и Африканских республик. Пройти мимо и не заметить стенд республики невозможно.

На подведении итогов Радий Фаритович сказал, что, по его мнению, мы уже не могли придумать что-то более удивительное, чем в прошлом году. Но нам удалось удивить и гостей, и даже главу республики. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

В иллюминаторах – Башкортостан сегодня, а за столом детально обсуждают то, что ждёт республику уже завтра. Владимир Путин определил на форуме вектор российской экономики как время бурных перемен. Потому не получится пересидеть и переждать, что будет все как прежде.

От переговоров – к конкретным соглашениям. Документ, скрепленный подписями Радия Хабирова и Виталия Мутко, предполагает возведение в регионе социальных и коммунальных объектов с использованием инфраструктурных облигаций «ДОМ.РФ». В частности, строительство нового республиканского клинического госпиталя ветеранов войн и математического лицея-интерната, где смогут учиться и жить 250 одаренных школьников. Общая сумма соглашения – 21,5 млрд рублей.

Мы решили перейти на новый уровень сотрудничества. У «ДОМ.РФ» гораздо более широкий инструментарий, чем тот, которым мы пользовались. Сегодня подписали соглашения на 21,5 млрд рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

«ДОМ.РФ» также планирует предоставить займ на строительство сетей водоснабжения в Забелье. Проект уже получил одобрение федеральной правительственной комиссии под руководством вице-премьера правительства страны Марата Хуснуллина.

Для нас важно, чтобы строилось комплексное жилье с наличием социальной и инженерной инфраструктуры. Мы сегодня договорились, что это только начало пути, мы готовы и дальше инвестировать в развитие социальной и инженерной инфраструктуры для строительства жилья в республике. Виталий Мутко, генеральный директор «ДОМ.РФ»

Таким образом, за счет новый коммуникаций Уфа будет расти вширь. А чтобы новосёлы не встали в пробках, правительство Башкортостана на полях ПМЭФ подписало меморандум с компанией Dars Development о начале реализации важного инфраструктурного проекта – строительства двух мостовых переходов, которые соединят Забелье с центром столицы.

С удовольствием приняли предложение властей республики, о том, что мы финансируем начало проектирование моста, который соединит Забелье с центральной частью города. Дмитрий Рябов, руководитель Dars Developmenт

Возведение транспортных объектов планируют начать в 2024-м, а завершить – к 2027 году. В числе масштабных проектов, одновременно затрагивающих сразу несколько регионов страны, скоростная автодорога М-12. Новая трасса пройдет от Поволжья до границ с Западным Китаем. 140 км из них – по территории республики. Сдача в 2024-м. То, что происходит в дорожном строительстве, Радий Хабиров назвал «ренессансом», выступая на деловом завтраке госкомпании «Автодор». Республика не намерена оставаться в стороне и от строительства Юго-Западной хорды.

Мы очень заинтересованы участвовать в проекте строительства Юго-Западной хорды. Мы назвали это направление Уфа-Краснодар. Это трасса, которая соединяет восточные территории и регионы Урала с югом нашей огромной и необъятной страны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

ПМЭФ стал отправной точкой и для получения нового транша на завершение строительства Восточного выезда из столицы. Сквозной проезд под землей с западного портала на восточный к берегу реки Уфы пробит. От сроков не отстаем, а опережаем. Именно это и вынудило вновь сесть за стол переговоров с концессионером проекта – главой банка ВТБ Андреем Костиным. Кроме того, нужно пересчитать финансирование согласно новым реалиям.

Произошло подорожание этого проекта, он сам по себе большой. Поэтому нам нужно провести переговоры с правительством, отрегулировать эту часть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Впрочем, сейчас строительство – та отрасль, которая требует скоростных решений в связи с ростом цен на стройматериалы. Но как заверил в интервью телеканалу БСТ глава Минстроя России Ирек Файзуллин, в программы заложена возможность удорожания проектов на 30%. Поэтому опасения резкого снижения темпов жилья или сворачивание объектов к 450-летию Уфы беспочвенны.

Чтобы привлечь внимание к стенду все средства хороши. Башкортостан стал частью масштабного проекта «Вышитая карта России». Над полотном три на семь метров трудились 200 мастеров со всей страны. Башкирия продемонстрировала свою многонациональность, вместив на маленьком лоскутке десятки народностей с их колоритом.

Кокетливая девушка в розовом платье в горох и с бусами выделялась из толпы, строго соблюдающей дресс-код. Робот-кассир Дуняша раздавала кофе и мороженое, а с гостями общалась при помощи заготовленных фраз. Конечно, к республике она не имеет отношения, но, может быть, однажды такого робота можно будет увидеть за башкирскими прилавками.

Оглашение национального рейтинга инвестклимата в регионах – всегда интрига. Это оценка того, насколько охотно идет в субъект бизнес с новыми проектами и насколько ему помогают или, напротив, чинят препоны. По итогам 2021 года Башкортостан – в числе лидеров страны. На пленарном совещании Владимир Путин назвал субъекты, на которые можно и нужно равняться.

У нас есть изменения в первой тройке. К Москве и Татарстану присоединилась Московская область. В лидерах рейтинга также Тульская, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области, а также Санкт-Петербург и Башкортостан. Владимир Путин

В рейтинге Башкортостан расположился на пятой строчке. Республика разделила своё место с Нижегородской, Тюменской, Новгородской, Сахалинской областями. Наивысшую оценку Агентства стратегических инициатив – пятерку – получил инвестиционный комитет республики.

Чему нужно поучиться у руководства Башкирии, так это выстраивать отношения с инвесторами. Очень приятно отметить, что в Башкортостане качество регионального совета по улучшению инвестиционного климата получило высший балл инвесторов – пять из пяти возможных баллов. Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства России

Таким образом, республиканская экономика демонстрирует стабильность, сохраняя свое лидерское место в рейтинге второй год подряд. За прошедший год в Башкирии реализовано 948 инвестпроектов на 93,2 млрд рублей, что почти в два раза больше предыдущего периода.

Я считаю, что Радий Фаритович тут, конечно, поработал со своей командой очень здорово. Хорошие показатели, надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России

Импортозамещение – то, над чем сейчас заняты все сферы промышленности. И такие проекты – в приоритете. Минсельхоз Башкирии и компания «Пегас-Агро» договорились о скидках на российскую технику, а именно самоходные опрыскиватели «Туман».

Ждем информацию от ваших производителей компонентов, чтобы понять, что мы можем импортозаместить. Башкирия – один из ключевых партнёров. За два года мы поставили около 150 машин. Светлана Линник, генеральный директор ООО «Пегас-Агро»

Мы сегодня договорились о скидках, о доступности машин для наших аграриев. Фермеры смогут получить скидку в 3% на приобретение напрямую от производителя, ещё 5% от Росагролизинга. Субсидии до 40% на приобретение техники. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Кроме того, Башкортостан рассматривается как одна из площадок, которая будет задействована в рамках производства комплектующих для сельхозпредприятия. Впрочем, уже в следующем году с конвейеров должно сойти первое башкиро-белорусское сельхозоборудование. Башкирии будут выпускать сельскохозяйственное оборудование, а именно для обработки зерна на территории индустриального парка «Уфимский». А это 200 рабочих мест.

Было принято решение о строительстве сразу двух производственных предприятий. Одно из них – сервисное, которое будет обслуживать и делать ремонт авто. Второе – завод по производству техники, который мы планируем в течение года построить. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Наверное, это одна из лучших территорий, где существует реально управление экономикой, где люди заинтересованы в достижении результатов. Очень быстро и оперативно принимаются решение. Наверное, любой инвестор стремится туда, где созданы все условия. Александр Шакутин, председатель совета директоров АО «Амкодор»

Наряду с традиционными блюдами башкирской кухни в меню – стейк из цветной капусты с кедровой кашей, конина с пшеницей, томленая утка с домашней страчателлой. Гостей в дни были вынуждены записывать в лист ожидания. Поэтому многие предпочитали бизнес-ланч. На выбор уфимские рестораторы представили два инвестиционных сета по 5000 рублей. Все продукты везли из Башкортостана, чтобы не испортить истинный вкус башкирской кухни. Подавали блюда исключительного под аккомпанемент народных инструментов.

Я верю, что у наших продуктов есть своя энергия. Мы не успевали первые пару дней, но мы все исправили. Айдар Ханнанов, шеф-повар ресторана «Башкортостан»

Развивать бренд Made in Bashkortostan, выстраивая современный имидж несырьевого экспорта, на полях форума договорились через единую региональную систему продвижения. Республика выступила и инициатором создания в Уфе Евразийского экономического центра. Он позволит объединить проекты участников, которые планируют выпускать продукцию высокого передела, не завися от западных стран. Шесть регионов России уже скрепили свое согласие подписями под меморандумом.

Это межрегиональный мегапроект, который предполагает создание условий для реализации инвестпроектов, который путем минимизации всех издержек, федеральной помощи, выстраивания логистической цепочки создает новый конкурентоспособный продукт. Его центром будет Уфа. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

То, что призвано добавить популярности республике в масштабах страны и не только – Евразийский научно-образовательный центр. В Санкт-Петербурге состоялась презентация кампуса Уфимского наукограда. Местом возведения выбран центр города – лакомый кусок для строителей. Но власти республики решили, самое дорогое нужно инвестировать в подрастающее поколение.

Предполагаются разные форматы проживания: евродвушки, квартиры семейного типа, студии, апартаменты. Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по науке

Проект поддержал полпред президента в ПФО Игорь Комаров, получил высокую оценку вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко. Еще один проект под его кураторством – корпорация «Туризм РФ». Целью подписанного Башкирией соглашения станет привлечение инвестиций в отрасль.

Огромное количество мест притяжения туристического – и бальнеология, и исторические мест, которые заслуживают, чтобы их увидела страна и весь мир. Поэтому подписанное соглашение – очень важный шаг, чтобы та работа, которую поручил президент, велась на должном уровне. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России

Если данный проект еще в стадии проработки, то к крупным спортивным мероприятиям Башкирия уже готова. В ноябре Уфа примет международный фестиваль школьного спорта стран СНГ. Еще через два года планируют привезти в республику форум «Россия – Спортивная держава».

Во-первых, достаточное время вели на эту тему разговоры. Во-вторых, конечно, глава республики – а я с ним знакома, мы вместе работали по Московской области – он знает, что это такое, что это за работа, и мы получили здесь самую большую поддержку. Приедут ребята из всех стран содружества посмотреть особенности Башкирии, Уфы, повстречаются друг с другом. Наверное, самым большим достижением будет, если они увезут добрые воспоминания и найдут большое количество друзей. Ирина Роднина, олимпийская чемпионка, президент Всероссийской федерации школьного спорта

Иностранных участников форума на сей раз было в разы меньше. Оно и понятно. Но сворачивать бизнес-контракты в угоду третьим лицам, ущемляя свои интересы, готовы не все. Так, Посол Королевства Бахрейн в России на встрече с Главой республики заявил о внедрении в банковские услуги российской платёжной системы «Мир», что позволит россиянам отдыхать без финансовых ограничений. Делегацию Башкирии теперь ждут с визитов в Королевстве. Также состоялась встреча Главы Башкортостана с Президентом Казахстана Касым Жомарт Токаевым.

Одним из главных Радий Хабиров назвал подписанное соглашение о сотрудничестве между республикой и «Роснефтью». Документ скрепили подписями Глава Башкортостана и Игорь Сечин.

Я всегда говорил, что наша республика очень сильная по всем показателям: природно-климатическим, человеческим, трудовым, экономическим. Но я всегда считаю, что наша республика была недооценена и была излишне скромной, поэтому была задача вести такую агрессивную политику по продвижению республики. Именно поэтому такая экспозиция, именно поэтому мы с каждым годом с определенными задумками приходим, приглашаем гостей, проводим десятки, сотни встреч. Если смотреть с точки зрения продвижения республики через этот форум, я думаю, что здесь тем моим коллегам, которые занимались этим, я ставлю уверенно пятерку. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По итогам 25-го ПМЭФ в копилке Башкортостана свыше 30 соглашений на сумму более чем 65 миллиардов рублей. Но это пока, ведь намерения о сотрудничестве тоже могут перерасти в конкретные цифры.