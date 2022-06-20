Башкирия на ПМЭФ-2022: итоги и планы на будущее

Юрта тоже может быть цифровой. Вместо привычных убранств – мультимедийные экраны. Над головой и даже под ногами. Все об инвестиционном потенциале Башкортостана, интерес к которому проявили восемь тысяч гостей ПМЭФ, в том числе из зарубежья – Ирана, Бахрейна, Китая и Африканских республик. Пройти мимо и не заметить стенд республики невозможно.
В иллюминаторах – Башкортостан сегодня, а за столом детально обсуждают то, что ждёт республику уже завтра. Владимир Путин определил на форуме вектор российской экономики как время бурных перемен. Потому не получится пересидеть и переждать, что будет все как прежде.
От переговоров – к конкретным соглашениям. Документ, скрепленный подписями Радия Хабирова и Виталия Мутко, предполагает возведение в регионе социальных и коммунальных объектов с использованием инфраструктурных облигаций «ДОМ.РФ». В частности, строительство нового республиканского клинического госпиталя ветеранов войн и математического лицея-интерната, где смогут учиться и жить 250 одаренных школьников. Общая сумма соглашения – 21,5 млрд рублей.
«ДОМ.РФ» также планирует предоставить займ на строительство сетей водоснабжения в Забелье. Проект уже получил одобрение федеральной правительственной комиссии под руководством вице-премьера правительства страны Марата Хуснуллина.
Таким образом, за счет новый коммуникаций Уфа будет расти вширь. А чтобы новосёлы не встали в пробках, правительство Башкортостана на полях ПМЭФ подписало меморандум с компанией Dars Development о начале реализации важного инфраструктурного проекта – строительства двух мостовых переходов, которые соединят Забелье с центром столицы.
Возведение транспортных объектов планируют начать в 2024-м, а завершить – к 2027 году. В числе масштабных проектов, одновременно затрагивающих сразу несколько регионов страны, скоростная автодорога М-12. Новая трасса пройдет от Поволжья до границ с Западным Китаем. 140 км из них – по территории республики. Сдача в 2024-м. То, что происходит в дорожном строительстве, Радий Хабиров назвал «ренессансом», выступая на деловом завтраке госкомпании «Автодор». Республика не намерена оставаться в стороне и от строительства Юго-Западной хорды.
ПМЭФ стал отправной точкой и для получения нового транша на завершение строительства Восточного выезда из столицы. Сквозной проезд под землей с западного портала на восточный к берегу реки Уфы пробит. От сроков не отстаем, а опережаем. Именно это и вынудило вновь сесть за стол переговоров с концессионером проекта – главой банка ВТБ Андреем Костиным. Кроме того, нужно пересчитать финансирование согласно новым реалиям.
Впрочем, сейчас строительство – та отрасль, которая требует скоростных решений в связи с ростом цен на стройматериалы. Но как заверил в интервью телеканалу БСТ глава Минстроя России Ирек Файзуллин, в программы заложена возможность удорожания проектов на 30%. Поэтому опасения резкого снижения темпов жилья или сворачивание объектов к 450-летию Уфы беспочвенны.
Чтобы привлечь внимание к стенду все средства хороши. Башкортостан стал частью масштабного проекта «Вышитая карта России». Над полотном три на семь метров трудились 200 мастеров со всей страны. Башкирия продемонстрировала свою многонациональность, вместив на маленьком лоскутке десятки народностей с их колоритом.
Кокетливая девушка в розовом платье в горох и с бусами выделялась из толпы, строго соблюдающей дресс-код. Робот-кассир Дуняша раздавала кофе и мороженое, а с гостями общалась при помощи заготовленных фраз. Конечно, к республике она не имеет отношения, но, может быть, однажды такого робота можно будет увидеть за башкирскими прилавками.
Оглашение национального рейтинга инвестклимата в регионах – всегда интрига. Это оценка того, насколько охотно идет в субъект бизнес с новыми проектами и насколько ему помогают или, напротив, чинят препоны. По итогам 2021 года Башкортостан – в числе лидеров страны. На пленарном совещании Владимир Путин назвал субъекты, на которые можно и нужно равняться.
В рейтинге Башкортостан расположился на пятой строчке. Республика разделила своё место с Нижегородской, Тюменской, Новгородской, Сахалинской областями. Наивысшую оценку Агентства стратегических инициатив – пятерку – получил инвестиционный комитет республики.
Таким образом, республиканская экономика демонстрирует стабильность, сохраняя свое лидерское место в рейтинге второй год подряд. За прошедший год в Башкирии реализовано 948 инвестпроектов на 93,2 млрд рублей, что почти в два раза больше предыдущего периода.
Импортозамещение – то, над чем сейчас заняты все сферы промышленности. И такие проекты – в приоритете. Минсельхоз Башкирии и компания «Пегас-Агро» договорились о скидках на российскую технику, а именно самоходные опрыскиватели «Туман».
Кроме того, Башкортостан рассматривается как одна из площадок, которая будет задействована в рамках производства комплектующих для сельхозпредприятия. Впрочем, уже в следующем году с конвейеров должно сойти первое башкиро-белорусское сельхозоборудование. Башкирии будут выпускать сельскохозяйственное оборудование, а именно для обработки зерна на территории индустриального парка «Уфимский». А это 200 рабочих мест.
Наряду с традиционными блюдами башкирской кухни в меню – стейк из цветной капусты с кедровой кашей, конина с пшеницей, томленая утка с домашней страчателлой. Гостей в дни были вынуждены записывать в лист ожидания. Поэтому многие предпочитали бизнес-ланч. На выбор уфимские рестораторы представили два инвестиционных сета по 5000 рублей. Все продукты везли из Башкортостана, чтобы не испортить истинный вкус башкирской кухни. Подавали блюда исключительного под аккомпанемент народных инструментов.
Развивать бренд Made in Bashkortostan, выстраивая современный имидж несырьевого экспорта, на полях форума договорились через единую региональную систему продвижения. Республика выступила и инициатором создания в Уфе Евразийского экономического центра. Он позволит объединить проекты участников, которые планируют выпускать продукцию высокого передела, не завися от западных стран. Шесть регионов России уже скрепили свое согласие подписями под меморандумом.
То, что призвано добавить популярности республике в масштабах страны и не только – Евразийский научно-образовательный центр. В Санкт-Петербурге состоялась презентация кампуса Уфимского наукограда. Местом возведения выбран центр города – лакомый кусок для строителей. Но власти республики решили, самое дорогое нужно инвестировать в подрастающее поколение.
Проект поддержал полпред президента в ПФО Игорь Комаров, получил высокую оценку вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко. Еще один проект под его кураторством – корпорация «Туризм РФ». Целью подписанного Башкирией соглашения станет привлечение инвестиций в отрасль.
Если данный проект еще в стадии проработки, то к крупным спортивным мероприятиям Башкирия уже готова. В ноябре Уфа примет международный фестиваль школьного спорта стран СНГ. Еще через два года планируют привезти в республику форум «Россия – Спортивная держава».
Иностранных участников форума на сей раз было в разы меньше. Оно и понятно. Но сворачивать бизнес-контракты в угоду третьим лицам, ущемляя свои интересы, готовы не все. Так, Посол Королевства Бахрейн в России на встрече с Главой республики заявил о внедрении в банковские услуги российской платёжной системы «Мир», что позволит россиянам отдыхать без финансовых ограничений. Делегацию Башкирии теперь ждут с визитов в Королевстве. Также состоялась встреча Главы Башкортостана с Президентом Казахстана Касым Жомарт Токаевым.
Одним из главных Радий Хабиров назвал подписанное соглашение о сотрудничестве между республикой и «Роснефтью». Документ скрепили подписями Глава Башкортостана и Игорь Сечин.
По итогам 25-го ПМЭФ в копилке Башкортостана свыше 30 соглашений на сумму более чем 65 миллиардов рублей. Но это пока, ведь намерения о сотрудничестве тоже могут перерасти в конкретные цифры.
На смену экономике «мнимых сущностей» приходит экономика реальных ценностей и активов. Таков был ключевой посыл Владимира Путина. Упор на бизнес, социальную поддержку жителей. Отсюда два ключевых поручения: снизить ставку льготной ипотеки до 7% годовых и запустить совершенно новый инструмент – промышленную ипотеку под 5%. Для тех, кто не хочет терять деньги, нужно вкладываться в проекты на территории страны, подчеркнул президент. Дома надежнее.