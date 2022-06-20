В Башкирии мужчина с ножом хотел забрать у пенсионерки автомобиль
В Кармаскалинском районе в отделение полиции обратилась 62-летняя женщина, которая рассказала, что неизвестный мужчина с ножом хотел забрать ее автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
В скором времени сотрудники правоохранительных органов в селе Булгаково под Уфой задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний неоднократно судимый мужчина.
Полицией предварительно установлено, подозреваемый сел на попутку к 62-летней жительнице деревни Улукулево. По дороге злоумышленник достал нож и заставил пенсионерку сменить направления пути, а позже и вовсе захотел отобрать у нее машину. Женщина не растерялась. Она достала ключ зажигания и выбежала из машины. Ранее судимый мужчина с ножом стал гоняться за пенсионеркой вокруг авто, но автовладелица заблокировала ключом свою «Ладу Гранту» и убежала. Сама поймала попутку и уехала, а позже вернулась за машиной. Подозреваемый к этому времени уже скрылся с места происшествия. Он сознался в содеянном и сказал, что хотел похитить машину, чтобы доехать до места своей подработки.
пресс-служба МВД по РБ
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все детали инцидента.