Житель Уфы сломал обе ноги при падении с высоты

Накануне в Калининском районе Уфы очевидцы обнаружили покалеченного мужчину. Об этом сообщает ИА "Башинформ", ссылаясь на собственный источник.

40-летний мужчина был обнаружен около жилого дома по улице Интернациональной. Он получил травмы, характерные при падении с высоты. Пострадавшего доставили в уфимскую больницу №13. Врачи диагностировали у него ушибы и переломы обеих ног.