В Башкирии осудили агрессивного мужчину, нападавшего на людей с ножом

В Кушнаренковском районе Башкирии суд вынес приговор 51-летнему нападавшему на людей с ножом агрессивному мужчине. Его приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.
25 января текущего года во время ссоры с сожительницей на даче он схватил из печки кочергу и начал угрожать ей убийством со словами: «Я тебя сейчас пришибу».
3 марта в ходе ссоры со своим знакомым он достал из кармана кухонный нож и ударил в грудь, после чего сказал: «Я вас всех зарежу, если еще раз сюда придете!». Врачи диагностировали у потерпевшего ранение с повреждением диафрагмы.