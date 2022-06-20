В Башкирии осудили агрессивного мужчину, нападавшего на людей с ножом

В Кушнаренковском районе Башкирии суд вынес приговор 51-летнему нападавшему на людей с ножом агрессивному мужчине. Его приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.

25 января текущего года во время ссоры с сожительницей на даче он схватил из печки кочергу и начал угрожать ей убийством со словами: «Я тебя сейчас пришибу».